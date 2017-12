Po drami v Tivoliju še en neverjeten poraz Olimpije

Liga ABA, 13. Krog

Košarkarji Petrol Olimpije so v Tivoliju izgubili proti Ciboni z 78:80, potem ko so gostje do koša za zmago prišli v zadnji sekundi zadnjega napada na tekmi.

Trener Petrol Olimpije Gašper Okorn je v Tivoliju spet potegnil krajšo. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je v Tivoliju začela odlično in na začetku tekme prišla do visoke prednosti. Potem je Cibona prišla do preobrata in vodila, a so Ljubljančani v tretji četrtini poskrbeli za nekaj izjemnih minut in spet prišli do visokega vodstva. V zadnji četrtini se je zgodba ponovila in Zagrebčani so domače košarkarje spet ujeli.

Pri izidu 78:78 so imeli zadnji napad in ga tri sekunde pred koncem tekme zapravili, a prišli do skoka, potem pa je izkušeni Marko Tomas s košem prav v zadnji sekundi tekme poskrbel za zmago gostov.

Olimpija je doživela še tretji zaporedni poraz v ligi ABA.

V soboto, ko sta na sporedu še dve tekmi, smo videli še zmago Mornarja v Beogradu pri Partizanu.

V petek je FMP zmagal v Skopju.

V ponedeljek bo Vlatko Čančar s svojo Mego gostil vodilno Crveno zvezdo.

Liga ABA, 13. krog

Petek

MZT Skopje : FMP 67:72

Mavra 20, Trajkovski 14; Čović 16, Radanov 14



Sobota

Petrol Olimpija : Cibona 78:80

Špan 17, Morgan in Battle 14; Tomas 17, Žorić 15



Partizan : Mornar 93:98

Miller in Williams-Goss 16; Luković 26, Raley-Ross 21



19.00, Cedevita – Zadar

21.00, Budućnost - Igokea



Ponedeljek

18.00, Mega Bemax – Crvena zvezda

Lestvica:

1. Crvena zvezda 12 tekem - 22 točk

2. Budućnost 12 - 22

3. Cedevita 12 - 21

4. Partizan 13 - 19

5. FMP 13 - 19

6. Cibona 13 - 19

7. Mornar 13 - 19

8. Zadar 12 - 18

9. Petrol Olimpija 13 - 18

10. Igokea 12 - 17

11. Mega Bemax 12 - 16

12. MZT Skopje 13 - 15