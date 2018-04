LeBron vrača udarec Indiani

Liga NBA, 18. april, 1. krog končnice

Lanskoletni finalisti, košarkarji Clevelanda na čelu z LeBronom Jamesom, želijo po nepričakovanem porazu na prvi tekmi v drugo pred domačimi navijači odpraviti Indiano v 1. krogu končnice NBA in izid izenačiti na 1:1. Košarkarji Oklahome in Houstona proti Utahu oziroma Minnesoti lovijo drugo domačo zmago in vodstvo z 2:0.