Slovenci so se oddolžili Madžarom

Slovenski košarkarji so na svoji predzadnji tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022 dosegli še svojo četrto zmago. V mehurčku v Kijevu so s 84:72 ugnali Madžarsko, ki je Sloveniji pred slabim letom dni prizadejala edini dozdajšnji poraz v kvalifikacijah.

Slovenska košarkarska reprezentanca si je že pred zadnjim ciklom kvalifikacij zagotovila nastop na zaključnem turnirju štiriindvajsetih najboljših evropskih moštev v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Kljub temu so Slovenci proti Madžarom odločno krenili po zmago in si jim z novima dvema točkama oddolžili za edini poraz v boju za EP.

Slovenija je vodila praktično celo tekmo. Na uvodni koš Madžarske je odgovorila z dvanajstimi zaporednimi točkami in prvim dvomestnim vodstvom. Tega je držala vse do odhoda članov začetne peterke na klop - Rupnik, L. Lapornik, Blažič, Murić, Dimec, a tudi s prihodom preostalih igralcev Slovenije se Madžarska ni več prebila v ospredje.

Slovenci so dosegli novo zmago. Foto: FIBA

Vodili celo tekmo

Ključno prednost, ki ji je omogočila mirno končnico, si je Slovenija priigrala v drugi polovici tretje četrtine, ko je z delnim izidom 13:0 prišla do najvišjega vodstva na tekmi - 61:45. V zadnjih desetih minutah so se Madžari nekajkrat spustili pod deset točk zaostanka, dokončno pa je njihove upe pokopal najboljši posameznik tekme Jaka Blažič (24 točk, met 8:19, trojke 6:12, 6 skokov, 4 podaje, indeks 23) s trojko za 80:69. Na koncu so Slovenci slavili s 84:72. Poleg Blažiča je bil strelsko najučinkovitejši Luka Rupnik s 13 točkami in 7 asistencami, Gregor Hrovat jih je dodal dvanajst.

Slovenci bodo z nastopi v kvalifikacijah končali s sobotnim obračunom z Ukrajino, ki ima prav tako že zagotovljen nastop na prvenstvu, kjer bo Slovenija branila zlato odličje.