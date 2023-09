Matej Rojc ostaja na Gorenjskem, a bo zamenjal okolje

Tridesetletni branilec je kariero začel v domačem ŠD Koš Koper. Ob selektorjih mlajših selekcij so njegov talent prepoznali pri novomeški Krki, kjer se je Rojc razvijal sedem sezon. Branilec, ki premore tudi izkušnje z nastopanjem v močnih mednarodnih tekmovanjih, kot sta liga ABA in EuroChallenge, se je nato leta 2017 preselil k Helios Sunsem, sledil je prestop k Zlatorogu, v zadnjih štirih sezonah pa je z izjemo kratkega vložka pri Koper Primorski nastopal za Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur.

V lanski sezoni je za Šenčurjane v povprečju na tekmo na parketu preživel 20 minut, v tem času dosegal po 6,4 točke, 2,3 skoka, 3,8 podaje in 1,5 pridobljene žoge.

Mlada ekipa

"Na Gorenjskem se že nekaj let počutim domače, zato sem se ob klicu direktorja Dolenca in trenerja Bassina (Luke Bassina, op. a.) kar hitro dogovorili za sodelovanje. Ekipa je zelo mlada, zato bom večino igralcev šele spoznal. Ekipi bom zagotovo pomagal s svojimi izkušnjami ter borbenostjo, na nas igralcih pa je, da iz dneva v dan napredujemo in to kažemo na tekmah," je ob selitvi v Škofjo Loko v klubski mikrofon povedal Rojc.

Pred prihodom Rojca so pri LTH Castingsu, ki ga bo v prihajajoči sezoni vodil Luka Bassin, že potrdili prihod Elvisa Kerića, Luke Filipiča in Luke Lampreta, nadaljnjo zvestobo klubu pa so obljubili Siniša Bilić, Stefan Ristić, Rade Rodić in Nace Frelih.