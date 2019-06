Koprski tiger, ki bo prihodnjo sezono napadel Jadran

Košarkarji Sixta Primorske imajo za sabo izjemno uspešno leto, ki so ga kronali z osvojitvijo naslova državnega prvaka, potem ko so v finalu s tremi dobljenimi zmagami ter brez poraza premagali Petrol Olimpijo. Osvojitev naslova je bila pika na i izjemni sezoni, v kateri so pred tem že osvojili slovenski superpokal, Pokal Spar in Ligo ABA 2, s čimer so dosegli tako željen cilj – uvrstitev v elitno regionalno tekmovanje. Koprčani so po Olimpiji, Krki, Tajfunu in Heliosu peta ekipa z naslovom državnega prvaka.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Koprski "tigri" so na primer postali peta ekipa, ki se je v zgodovini samostojne Slovenije okitila z naslovom državnega prvaka. Do premiernega naslova so se povzpeli v izjemnem slogu. Skupno so na 67 tekmah sezone je dosegli neverjetnih 60 zmag (90-odstotna uspešnost), pri čemer od 7. marca sploh niso poznali poraza, sezono so sklenili z nizom 22 uspehov.

Koprske košarkarje smo ujeli med individualnimi treningi in pripravami, velik del ekipe je namreč še vedno na zasluženem dopustu. Od nosilcev igre, ki bodo zagotovo tudi naslednjo sezono branili barve kluba, so na primer manjkali Američan Harris, Hrvata Jagodić-Kuridža in Marjan Čakarun, ki je priključen hrvaški košarkarski reprezentanci. Jedro ekipe, na čelu z Žanom Markom Šiškom, bo ostalo, ekipi pa se bo sicer z začetkom glavnim priprav (sredina avgusta) pridružil tudi dobitnik zlate kolajne iz evropskega prvenstva izpred dveh let – Žiga Dimec. Nedvomno: Primorci bodo spet sestavili mozaik, ki se bo boril za visoka mesta v vseh tekmovanjih in ligah.

O pretekli sezoni in napovedi nove ter še o marsičem drugem smo se pogovarjali s kapetanom Sixta Primorske Alenom Hodžićem.

Alen Hodžić je svojo košarkarsko kariero začel v 5. razredu osnovne šole, ko ga je sošolec prepričal, da se udeleži treninga. Kmalu so se začeli vrstiti uspehi, tako je v Kopru s tedanjo generacijo, v kateri je bil tudi Matej Rojc, s ŠD Koš Koper osvojil naslov kadetskega prvaka. Njegova karierna pot se je nato nadaljevala po različnih slovenskih klubih. Pred dvema letoma pa je nato spet pristal doma, a v nekem drugem, stabilnem in urejenem klubu.

S preteklo sezono je sicer več kot zadovoljen. "To je bila moja najuspešnejša sezona, kar zadeva ekipne rezultate. Individualno sem tudi zadovoljen, vendar vedno je lahko še bolje. Po osvojitvi superpokala na začetku sezone mi je soigralec Luka Vončina ob prejemu pokala dejal, naj se kar navadim, da jih bo še veliko sledilo … In res je bilo tako (smeh, op. p.)," pove.

"Vse se zgodi z razlogom"

"Vsaka pot je neka prava pot. Jaz pravim: vse, kar se zgodi v življenju, se zgodi z razlogom. V Sixtu Primorski imamo vrhunske pogoje za delo in napredovanje. Igram doma, zame kot domačina je to vsekakor nekaj, kar sem si lahko samo želel," uvodoma pove kapetan državnih prvakov.

"Ljudje, ki so začeli to zgodbo, so zelo ambiciozni. Ko sem prejel ponudbo, nisem prav veliko razmišljal, sam sem verjel v ta projekt. Ni mi žal, vse se dobro razvija, upam pa, da se bo tako tudi nadaljevalo. Pričakovanja so visoka. Ne samo v klubu, ampak tudi pri igralcih. Vsak trening in vsako tekmo poskušamo biti boljši ter pomagati drug drugemu," razlaga Alen Hodžić.

Vzdušje v garderobi je temelj

In kako sam dojema vlogo kapetana? "Sem bolj tihi vodja. S svojo borbenostjo želim na soigralce prenesti vzor. Zame je to velika čast in hkrati odgovornost," omeni.

Dodaja, da je kemija v ekipi fenomenalna. "Natanko se ve, kaj kdo dela. Eden je bolj za obrambo, drugi za napad. Vsi skupaj pa smo dober mozaik. Brez medsebojne kemije ne bi osvojili naslova. Vedno se vse začne v garderobi. Če se igralci dobro razumemo, četudi se kdaj ne, na terenu delamo vsi za enega, eden za vse. Kar zadeva to, smo res ekipa. Tako bomo sprejeli tudi morebitne nove člane," napoveduje.

Ob vlogi kapetana v ekipi skrbi tudi za zabavo. "Tudi Jagodić-Kuridža ni od muh, a zdaj nama je mesto zabavljačev prevzel Jakob Čebašek, sam sem se malo zresnil, ne morem biti vedno indijanec (smeh, op. p.)," hudomušno pripomni.

Vedno je prostor za izboljšave

Kot svojo ključno odliko navaja predvsem borbenost. "Zagotovo imam še veliko prostora za napredek, predvsem kar zadeva kontrolo žoge, pa tudi tako imenovano igro pick & roll. Pravzaprav imam v vseh elementih košarkarske igre še kar nekaj prostora. Zato pa tudi zdaj treniramo (smeh, op. p.)," poudarja Alen Hodžić, ki v ekipi velja za pravega obrambnega specialista.

Če si pravi, utrujenosti ne čutiš

Kot že rečeno, so primorski košarkarji v lanski sezoni odigrali kar 67 tekem, kar je velika številka, tudi če jo primerjamo z nekaterimi najboljšimi evropskimi klubi.

"Bilo je naporno, toda vendarle igramo za tekme. Kako vse to sprejemaš, je seveda odvisno od številnih drugih dejavnikov, od tega, kako sicer živiš, kako se prehranjuješ, kako si telesno pripravljen … V sezoni sledijo padci, jasno, a ko nastopijo glavne tekme sezone, utrujenost ne igra posebne vloge. V glavi sta motivacija, adrenalin, niti ne čutiš utrujenosti," pripoveduje.

"Grizli bomo še naprej"

Zdaj se po slavju osvojenega naslova in počitku, ki je temu sledil, individualno pripravljajo na novo. "Da bomo potem za glavni del priprav že optimalno pripravljeni in bomo lahko samo grizli naprej," razloži.

Ključne priprave sicer začnejo v sredini avgusta. Prvi teden glavnih priprav košarkarji Sixta Primorske navadno opravijo v Kopru, nato pa se bodo za teden dni odpravili v Tolmin. To je tudi nekakšen njihov teambuilding.

Braniti težje kot osvojiti

"Prihodnjo sezono bo konkurenca zagotovo težja. Cilj je vsekakor ponovna osvojitev državnega naslova, je pa seveda res, da je težje braniti kot osvojiti. Borili se bomo po najboljših močeh," napoveduje.

In kako komentira združitev zagrebške Cedevite in Petrola Olimpija, ki je nedavno zatresla košarkarski svet tod okoli? "Bomo videli, kako se bo stvar razpletla. Konkurenca mora biti, tako ali drugače. Če je konkurenca dobra, tudi ti postaneš boljši. Super, jaz osebno se s tem ne obremenjujem, kvečjemu to toplo pozdravljam," razmišlja.

Prvič v elitni jadranski ligi

V prihajajoči sezoni bodo koprski košarkarji tudi premierno nastopili v ABA-ligi. "To je vsekakor dodatna motivacija za vse nas. Zagotovo je to nekakšen kakovostni preskok. Že če samo pogledamo, koliko mladih, kakovostnih igralcev odhaja iz teh prostorov v večje evropske klube ali pa celo v NBA, vidimo, kako kakovostna košarka se igra na teh prostorih," razloži.

Kaj pa individualni cilji za prihodnje? "Za reprezentanco sem verjetno že malo prepozen. Je pa lepo, da v ekipo vključujejo mlade. S tem se popolnoma strinjam. Glede moje nadaljnje kariere pa - bomo videli. Grem iz treninga v trening. Z zdaj sem podaljšal pogodbo s Sixtom. Tiha želja pa je vsekakor tujina," razloži.

Evropa več kot ZDA

V nekem drugem kontekstu kapetan aktualnih državnih košarkarskih prvakov sicer pove, da je njegov sanjski klub CSKA iz Moskve. Pa tudi, da raje spremlja evropsko kot ameriško košarko. "Raje imam taktično, organizirano košarko kot divjanje v NBA. Spremljal sem sicer finale NBA, Toronto je zasluženo osvojil naslov, a malce so imeli tudi sreče s poškodbami Golden State Warriorsov," razloži Alen Hodžić, čigar največji vzornik pokojni in legendarni "maestro" Dražen Petrović.

Po slogu igre mu je sicer od aktualnih igralcev najbolj pri srcu Francoz Nando de Colo, ki igra za CSKA. "Zaradi pregleda, meta, organizacije in tudi, ker igra na moji poziciji. V NBA pa po mojem mnenju prednjači Kevin Durant, ker ima vse - prodor, met in brezhibno kontrolo žoge," razloži.

Kaj pa Luka Dončič? Kako sam spremlja njegov razvoj? "Bilo je kar pričakovano, da se bo v severnoameriški ligi dobro znašel že v prvi sezoni. Vidi se, da ima za sabo dobro ekipo, da je dobro usmerjen, da lahko misli samo na košarko. Ne bo zašel s poti, obkrožen je z dobrimi ljudmi. Tudi to je navsezadnje posledica vseh teh njegovih uspehov," meni Koprčan, ki v napadu praviloma igra na pozicijah dva in tri, v obrambi pa pokriva najboljše nasprotnike, bodisi, organizatorje, branilce ali krila. "Kdorkoli pač pride, tistega je treba ustaviti," pove in doda, da ima pri obrambnih nalogah sicer največ težav z manjšimi in hitrimi, eksplozivnimi igralci.

Vsak je prispeval nekaj

V karieri za zdaj večjih težav s poškodbami ni imel, največ je bilo sicer zvinov gležnja, pred leti je imel poškodovan meniskus, a kot pravi, se na operacijski mizi na srečo še ni znašel.

Nekdanji reprezentant v mlajših reprezentančnih selekcijah je v karieri igral pod taktirko številnih uglednih trenerjev. Največji vtis je nanj naredil njegov prvi trener Samo Miško, ki ga je treniral v mladinskih kategorijah. "Od vsakega sem nekaj pobral, tako od Zmaga Sagadina v Domžalah, Konstantina Subotića v Portorožu, pa na Polzeli od Boštjana Kuharja. Tudi zdajšnji trener Jurica Golemac je izredno perspektiven trener. Bil je igralec, kar se zelo pozna, z njim smo več kot zadovoljni," razloži.

Del zdrave sredine

Pa verjame v evropsko zgodbo Sixta? "Seveda, če ne bi verjel, me niti ne bi bilo tukaj. Zdaj smo v mesto pripeljali ABO, radi pa bi še kaj več. Je pa seveda tudi to odvisno od želja kluba," odgovori.

In navsezadnje tudi mesta. Kako Alen Hodžić ocenjuje podporo, ki jo ekipa dobiva v Kopru? Kako mesto gleda na košarkarsko zgodbo Sixta Primorske?

"Dela skeptikov nam res ne bo nikoli uspelo prepričati. Se pa pozna, da z rezultati prihaja tudi večja podpora, da občinstvo sprejema ekipo za svojo. Vsem se zahvaljujem, borimo se za barve kluba in mesta. Na začetku nas nekako mesto ni sprejelo, zdaj pa se mi zdi, da nas vedno bolj. Vedno bo nekdo skeptičen, a mislim, da smo se jim z zmagami in uspehi kar približali. Na sploh se čuti, da sem del zdrave košarkarske sredine. Hvala bogu je res poskrbljeno za vse. Ne nazadnje tudi za mobilnost, avtomobile, kjer je naš sponzor Renault. Že tretje leto, vse od prve sezone torej. Njihova vozila ima vsa članska ekipa in strokovno vodstvo. Okoli 20 avtomobilov torej. Tako sam kot tudi soigralci smo z vozili zadovoljni, Renault nam gre tako ali drugače na roko," sklene Alen Hodžić.

