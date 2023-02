Kontroverzna preteklost novega soigralca Luke Dončića

Luka Dončić, ki še vedno okreva po poškodbi pete in bo tako izpustil tudi ponedeljkovo preizkušnjo z Utah Jazz, je v nedeljo v Dallasu dobil pomoč v obliki zvezdnika Kyrieja Irvinga. Čeprav uradnih informacij še ni, naj bi Dallas v zameno za Irvinga k mrežicam poslal Doriana Finney-Smitha, Spencerja Dinwiddieja, izbor v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029, ob tem pa se bo v Dallas preselil tudi Markieff Morris, sicer brat Marcusa Morrisa, s katerim je imel Dončić v preteklosti že nekaj neljubih srečanj.

Dallas med drugim zapušča Dorian Finney-Smith. Foto: Reuters

Kot poroča novinar lige NBA Chris Haynes, naj bi bil Irving ob selitvi k Dallasu ekstatičen in naj bi se močno veselil sodelovanja z Dončićem. Vodilni možje Dallasa pa naj bi se pred pogumno in veliko odločitvijo posvetovali tudi z Dončićem, ki je, kot vse kaže, dal zeleno luč. Po pisanju Asa sta bila glavna pobudnika za prihod Irvinga v Dallas Nico Harrison, generalni direktor Dallas Mavericks, ki Irvinga pozna še iz časa, ko je delal za športno znamko Nike, in trener Jason Kidd. Irving ima sicer pogodbo le do konca te sezone v vrednosti 36,5 milijona dolarjev, a kot poroča Marc Stein, naj bi obe strani o možnosti nadaljnjega sodelovanja razmišljali tudi po koncu sezone.

Slovo od navijačev Kyrie Irving se je medtem že poslovil od Brooklyna in navijačev Netsov. "Hvala vsem navijačem Netsov za ljubezen na igriščih in zunaj njih. Za vedno bom hvaležen, da lahko živim sanje, ki sem jih imel kot otrok. Ljubezen od mene in moje družine." Ob tem pa je omenil tudi Dallas Mavericks in dokončno potrdil odhod v Teksas. @dallasmavs 🤞🏾♾ — Hélà (@KyrieIrving) February 6, 2023 Thank you NetsWorld fans and supporters for the Love on and off the court. I will forever be grateful I got to live out my dream I had as a Kid with y’all. It will always be Love from me and my family.

🤞🏾♾ — Hélà (@KyrieIrving) February 6, 2023 Pouring Libations for all of the Ancestors and The Universe. Thank you for the Guidance and Assistance along the journey.

I honor you

and I love you. Blessings



Hélà

🤞🏾♾ — Hélà (@KyrieIrving) February 6, 2023

Irving, ki bi lahko za Dallas debitiral že v noči na četrtek proti LA Clippers, je v tej sezoni v povprečju za Nets dosegal 27,1 točke, 5,1 skoka in 5,3 asistence na srečanje. Ameriški zvezdnik je sicer že pred začetkom sezone izrazil veliko željo po odhodu iz Brooklyna, a se je nato ob ugodnem dogovoru z Nets vendarle odločil, da ostane. Že takrat so ameriški mediji poročali, da naj bi bil na seznamu klubov, kjer si želi zaigrati Irving, pri vrhu tudi Dallas.

Kontroverzna preteklost

Mnenja po prihodu Irvinga v Dallas so sicer med privrženci Mavericksov zelo mešana. Glavni razlog za skrbi navijačev Mavericks je predvsem obnašanje 30-letnega Američana, ki se je s svojimi milo rečeno posebnimi nazori v preteklosti že večkrat znašel v središču škandalov in vročih debat v ligi NBA, ob tem je velik zagovornik različnih teorij zarote.

Ameriški zvezdnik, ki sicer velja za enega najbolj nadarjenih košarkarjev svoje generacije, je med drugim nase močno opozoril leta 2017, ko je na glas začel zagovarjati teorijo, da je Zemlja ravna, ko je gostoval v podkastu Road Triipin. "Vse je povsem jasno. Lažejo nam, nobene konkretne informacije ni, da je to, kar trdijo, res. Želijo, da verjamemo, kar želijo oni, a resnica je jasna," je takrat šokiral Irving. "Stvari moraš le raziskati in jaz to počnem že nekaj časa." Irving se je zatem leta 2018 za svoje besede opravičil z besedami, da ni vedel, da bodo njegovi nazori tako vplivali na mlade, ki so slepo sledili njegovim besedam.

30-letni Irving s svojimi posebnimi nazori večkrat dviguje prah. Foto: Reuters

V središču pozornosti pa se je Irving, ki se je sicer rodil v Avstraliji, znašel tudi v zadnjem času, ko je vztrajno zavračal cepljenje proti covid-19, zaradi tega pa je bil prisiljen izpustiti večino tekem v sezoni, saj je lahko na igrišče stopil le na tekmah, kjer so mu to dovoljevala pravila, oziroma v zveznih državah, v katerih cepljenje ni pogoj za nastopanje v zaprtih prostorih oziroma dvoranah.

30-letnik v svojih nazorih dokaj strogo sledi tudi spoštovanju muslimanske verske prakse ramazana, in zato med 1. aprilom in 1. majem v času med sončnim vzhodom in zahodom ne uživa nobene hrane in pijače. To je bilo med drugim opaziti tudi na drugi tekmi prvega kroga končnice lige NBA med Brooklynom in Boston Celtics lani konec aprila, ko se je 30-letni košarkar sredi prve četrtine, takoj ko je sonce zašlo, odpravil proti garderobi, iz nje pa vrnil z banano in še nekaj druge hrane. Irving je pojasnil, da je moč za premagovanje naporov našel v svoji novi veri, islamu pa se je zavezal šele leta 2020.

Teorije zarote, antisemitizem ...

Septembra lani je Irving naredil še korak naprej od teorij zarote in se približal idejam, ki so prestopile meje okusnega, saj je velik zagovornik Alexa Jonesa, ki je eden od večjih teoretikov zarote. Ena od takšnih teorij je bila, da je bilo grozljivo tragično množično streljanje na osnovni šoli Sandy Hook, ki je vzelo življenja 27 ljudi, od tega 20 otrok, zrežirano in se dejansko ni zgodilo. To je bila še ena od Jonesovih teorij o skrivnih združbah, ki jih je Irving navidezno podprl. Irving se je sicer kasneje, ko je bila proti Jonesu vložena tudi tožba, od njegovih besed distanciral.

Kako se bo Irving znašel v Dallasu? Foto: Guliverimage

Močno pa je zavrelo tudi lani, ko je Irving na Twitterju objavil povezavo do kontroverznega dokumentarca, ki za mnoge velja za zelo antisemtiskega. Po burnem odzivu javnosti je Irving skupaj z ekipo Brooklyna izdal skupno izjavo in namenil 500 tisoč dolarjev mednarodni judovski nevladni organizaciji Anti-Defamation League. Čeprav je priznal, da je povzročil škodo, se Irving dejansko ni nikoli opravičil, zaradi česar je komisar lige NBA Adam Silver izrazil svoje razočaranje. Irving je nato vztrajal, in ko so ga končno vprašali, ali ima antisemitske poglede, se je v svojih odgovorih le izmikal. Nets so se takrat odločili, da suspendirajo svojega igralca za pet tekem brez plačila.

"V zadnjih dneh smo večkrat poskusili delati s Kyriejem in mu poskusili pomagati razumeti škodo in nevarnost njegovih besed in dejanj, ki so se začela z njegovim širjenjem filma, ta vsebuje zelo skrb vzbujajoče antisemitsko sovraštvo," so takrat pri Brooklynu zapisali v sporočilu za javnost. Irving pa je aprila lani nase opozoril tudi z dvignjenim sredincem, ko so navijači Bostona svojega nekdanjega igralca sprejeli z žvižgi. Liga mu je takrat naložila 50 tisoč dolarjev kazni.

Preberite še: