Ko je kamen spotike nekaj zelo preprostega - brada

Triinštiridesetletni Benjamin Barth je v zadnji izdaji Frankfurter Allgemeine Zeitunga odstopil prepise komunikacije z vodjo sojenja v evroligi Richardom Stokesom.

"Stokes mi je razložil, da glavni trenerji in športni direktorji ne marajo brade ter da bi se zaradi tega pritoževali," je dejal Barth, izkušeni sodnik v nemški ligi. "Ne razumem, za kaj gre. Kakšna je razlika, če se brijem ali ne? To je oblika diskriminacije. Čeprav bi zelo rad sodil v evroligi, tega ne morem sprejeti."

Evroliga: Barthu smo se opravičili, to ni uradno stališče

Iz evrolige so za agencijo dpa sporočili, da ne gre za uradno stališče. "Neformalne zahteve glede dlak na obrazu in drugih vidnih telesnih znamenj so že vrsto let običajna praksa v različnih športih. Vendar so te zahteve očitno zastarele in ne ustrezajo vrednotam, za katere se zavzema košarkarska evroliga."

"Priporočilo, da gospod Barth ne sme imeti brade, je bilo napaka in aprila smo se mu opravičili. Kakršnakoli diskriminacija zaradi videza ni sprejemljiva in ne more nobenemu posamezniku omejevati dela na kateremkoli področju, vključno s sojenjem na najvišji ravni," so še poudarili v vodstvu evrolige.

Barthu so naknadno dovolili, da brez omejitev sodi v evroligi, z brado ali brez nje, vendar so bile izkušnje zanj tako izčrpavajoče, da ni prepričan, ali si sploh še želi opravljati ponujene naloge, je še povedal za časnik.