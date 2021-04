Ključni dnevi za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije naj bi do vključno 20. aprila odigrali kar šest tekem lige ABA, na katerih si bodo poskušali izboriti preboj v končnico in s tem tudi mesto v evropskem pokalu za prihodnjo tekmovalno sezono.

"Vsi negativni, vsi na treningu," se glasi kratko poročilo iz "zmajevega" gnezda. Skladno s terminologijo sezone, ki potrjuje status ene najbolj negotovih v zgodovini. Pri Cedeviti Olimpiji so se sicer trikrat znašli v primežu novega koronavirusa, toda pred v marsičem odločilnim obdobjem sezone imajo v Stožicah na voljo vse igralske moči.

Ljubljančani bodo tako v sredo dopoldne prek Zagreba in Dubrovnika tudi v polni postavi odpotovali v Podgorico, kjer jih v četrtek čaka zaostala tekma 18. kroga. Prav proti Budućnosti je Olimpija na pragu četrtfinala končala sezono v EuroCupu, zdaj v črnogorski prestolnici začenja zaključni boj za uvrstitev med najboljše štiri v ligi ABA. Mesto med četverico prinaša nastopanje v končnici jadranskega tekmovanja, obenem pa tudi že zagotovljeno vozovnico za EuroCup za sezono 2021/22.

Pogled na lestvico lige ABA je sicer trenutno zelo zavajajoč. Cedevita Olimpija na njej zaseda šele šesto mesto, a ima med vsemi klubi odigranih najmanj tekem. Več pove število porazov (4) – na tej ravni so Ljubljančani izenačeni z Igokeo in zaostajajo le za Crveno zvezdo in Budućnostjo (obe po 3 poraze), obenem pa so v prednosti pred Mornarjem (6 porazov).

Olimpija se vrača v Podgorico. Foto: KK Cedevita Olimpija

V Baru že dvignili roke?

"Kar zadeva nas, je sezona končana. Ne bomo igrali v končnici. Do konca bomo priložnost ponudili mladim," je, potem ko je v ponedeljek košarkarje Mornarja ugnal FMP, dejal trener moštva iz Bara Mihailo Pavićević.

V taboru Olimpije se na domnevno črnogorsko metanje puške v koruzo ne ozirajo. Zavedajo se namreč, da imajo karte napredovanja v svojih rokah. S šestimi ali petimi zmagami bi se namreč zanesljivo uvrstili v polfinale. Najverjetneje tudi s štirimi, morda celo s tremi.

Osrednji izziv pa bo zelo zahteven razpored. Po četrtkovem gostovanju v Podgorici čaka Ljubljančane nedeljski dvoboj z Mornarjem v Stožicah, 14. 4. naj bi se v Beogradu pomerili s Crveno zvezdo, štiri dni pozneje pa rdeče-bele Beograjčane pričakali tudi v Ljubljani. Za 20. april je predvideno gostovanje pri Ciboni v Zagrebu. V zraku pa ostaja še termin tekme z Mego.