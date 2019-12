Novica o Goranu Dragiću, ki bo razveselila slovenske ljubitelje košarke

Potem ko je zaradi poškodbe dimelj izpustil devet zaporednih tekem v ligi NBA, naj bi izkušeni Goran Dragić, ki v najmočnejši košarkarski ligi igra že 12. sezono, zaigral že na sobotnem obračunu (20. december), kjer bo Miami gostil New York Knicks.

Informacijo, ki bo razveselila slovenske ljubitelje košarke, je objavil novinar športnega medija ESPN Adrian Wojnarowski.

Heat guard Goran Dragic (groin) is missing his ninth straight game tonight vs. Sixers, but there’s optimism that he can make his return on Friday against New York, league sources tell ESPN. Dragic’s averaged 16 points in 28 minutes a game this season.