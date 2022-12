Kaos na košarkarski tekmi, poškodovanih 27 navijačev

Na tekmi egiptovskega superpokala v dvorani Hassan Moustafa v Kairu sta se v soboto za naslov pomerili ekipi Al-Ahly in Ittihad. Pri vodstvu druge s 66:45 se je zgodila huda nesreča, v kateri je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, potem ko se je zrušil del tribune.

Organizatorji dogodka so povedali, da je del sedežev padel na gledalce na tekmi po stampedu na tribunah. Tekma v športni dvorani Hassan Moustafa v okrožju 6. oktobra v Kairu je bila po incidentu prekinjena, poročajo tamkajšnji mediji. Igralci na parketu so le nemočno stali in opazovali dogajanje, obe klopi pa sta kasneje poskušali pomagati s klicanjem na pomoč.

وقوع جزء من السور الحديدي لمدرج جماهير الاتحاد السكندري اثناء مباراة فريقهم ضد الاهلي في كاس السوبر المصري لكرة السلة للرجال



A part of the stands falls during the 2022 Egypt Basketball men's Super Cup match between Al Ahly SC and Al Ittihad Alexandria Club at Hassan Moustafa pic.twitter.com/5DnI82hOxs — mohamed (@eltomahawk3) December 24, 2022

At least 27 people were injured when stands partly collapsed Saturday during a #basketball game in the Egyptian capital of Cairo.#Egyptian #Egypt pic.twitter.com/k6xXLHwkEU — Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) December 25, 2022

Tiskovni predstavnik tamkajšnjega ministrstva za zdravje Hossam Abdel-Ghaffar je v izjavi dejal, da ima večina poškodovanih zlomljene kosti. Povedal je, da so jih odpeljali v bolnišnico in da niso v smrtni nevarnosti. Mohamed Fawzi, tiskovni predstavnik ministrstva za šport, je za lokalni televizijski kanal povedal, da so se tribune zrušile zaradi stampeda navijačev Ittihada.

Seventy-two fans were injured in a collapse of a sports stadium in the 6th of October city, Cairo, during a basketball game between Al ahly and Al Ittihad Alexandria.#Egypt | #مصر #الاهلي #الاتحاد pic.twitter.com/5XWrQl8hgM — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) December 24, 2022

Posnetki na družbenih omrežjih so pokazali, da so se kovinske tribune zrušile v večnamenski areni, ki je poimenovana po Hassanu Moustafi, vodji Mednarodne rokometne zveze. Dvorano so odprli pred tremi leti pred svetovnim rokometnim prvenstvom za moške leta 2021, ki ga je gostil Egipt in na katerem je nastopila tudi Slovenija.

Športni incidenti v Egiptu niso povsem neobičajni. Nemiri leta 2012 v obalnem mestu Port Said so povzročili več kot 70 smrtnih žrtev v enem najhujših incidentov na svetu, povezanih z nogometom. Leta 2015 je med stampedom, ki ga je sprožil močan solzivec, ki ga je policija izstrelila pred stadionom v predmestju Kaira, umrlo 22 navijačev.