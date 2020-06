"Jokerjeva" preobrazba navdušuje tudi Američane

"Pripravljen je za na plažo. Res. Poslal mi je fotografijo brez majice," je pred dnevi v pogovoru z ameriškimi mediji dejal športni direktor moštva Denver Nuggets Tim Connelly in pri tem meril na Nikolo Jokića. Dokaza je bila svetovna košarkarska javnost deležna ob četrtkovi revialni tekmi v Beogradu, s katero se je od dolgoletnega delodajalca, Mege, poslovil Dejan Milojević. Kot gost prireditve je bil ob teniškem zvezdniku Novaku Đokoviću in številnih znanih košarkarskih obrazih tudi Jokić. Novi Jokić.

Že prvi "čivčki" s fotografijami iz dvorane "Mega Factory" so rekordno hitro zaokrožili po spletu. Joker, kakršen je vzdevek Denverjevega zvezdnika, je namreč s svojim videzom dokazal, da je v obdobju karantene čas posvetil preoblikovanju svojega telesa.

Ena redkih kritik, na katere je v zadnjih letih meteorskega košarkarskega vzpona naletel srbski center, je bila povezana prav z viškom kilogramov. Zdi se, da je 25-letnega zvezdnika to v času prekinjenih košarkarskih aktivnosti nadvse motiviralo. V ZDA, kjer naj bi se prihodnji mesec v Orlandu vendarle nadaljevala tudi liga NBA, se bo podal z vsaj desetimi kilogrami manj.

Jokić sicer dres Denverja nosi zadnjih pet sezon, med katerimi se je prebil med najbolj spoštovane center v najmočnejši ligi na svetu. V letošnji prekinjeni sezoni je v poprečju dosegal 20,2 točke, 9,7 skoka in 5,4 asistence, njegov Denver, kjer sicer igra tudi Vlatko Čančar, pa zaseda tretje mesto na lestvici zahodne konference.

