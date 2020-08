Indiana po neuspehu proti Dragićevemu Miamiju odpustila trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

McMillan je v letošnji sezoni Indiano vodil na 73 tekmah v rednem delu tekmovanja in zabeležil 45 zmag. S tem so si Pacers zagotovili četrto mesto na vzhodu, v končnici pa nastop proti Miami Heat. Toda na krilih odličnega Gorana Dragića, Bama Adebaya in ostalih je vročica pometla z Indiano s 4:0, kar je McMillana stalo službe.

Na uradni spletni strani Indiane so se 56-letniku zahvalili za razvoj moštva, potem ko je vodenje ekipe prevzel pred sezono 2016/17. V tem času imel razmerje zmag in porazov 183-136. V končnici pa je z Indiano dobil le tri od 19 tekem.

Miami bo po zmagi v prvem krogu končnice v polfinalu vzhodne konference izzval bodisi najboljše moštvo rednega dela lige NBA, Milwaukee Bucks bodisi Orlando Magic. Milwaukee trenutno vodi s 3:1 v seriji.