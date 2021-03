Kapetan Heliosa zgrešil met za zmago ob zvoku sirene

Potem ko so Domžalčani pred dvema dnevoma dodobra namučili vodilno moštvo tekmovanja, Studentski centar iz Podgorice (78:83), so bili tokrat do zadnjega v igri za prvo zmago na parketu v ligi Aba 2. Edino od 11. pred tem so dobili za zeleno mizo.

Domžalčani so v zadnji minuti in pol naredili nekaj napak, kar je Rabotnički izkoristil, prišel do vodstva, vseeno pa je imel kapetan Blaž Mahkovic v rokah zmago. Prevzel je odgovornost v zadnjem napadu, sekundo pred koncem prišel do levega polaganja, a žoga ni šla skozi obroč.

Mahkovic je bil prvi strelec slovenske ekipe s 16 točkami, temu je dodal še 7 podaj, 18-letni Tibor Mirtič jih je dodal 13. Pri Makedoncih je bil z 21 točkami najbolj učinkovit Filip Bundović, točko manj in kar 14 skokov pa je dodal Ljubomir Mladenovski.

Helios Sunse, ki bodo redni del tekmovanja zaključili na zadnjem mestu (1-11), v tem mehurčku čaka še ena tekma, v soboto se bodo ob 21. uri pomerili s črnogorskim Lovćenom iz Cetinja.