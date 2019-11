Grke bo vodil nekdanji trener Bostona in New Yorka

Nekdanji trener v severnoameriški košarkarski ligi NBA Rick Pitino bo maja prevzel grško reprezentanco, je danes potrdila grška košarkarska zveza. Nekdanji trener Boston Celtics in New York Knicks bo skušal Grke popeljati na olimpijske igre 2020 v Tokiu, na februarskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo bo ekipo vodil Thanasis Skourtopoulos.

Američan Rick Pitino je v lanski sezoni popeljal Panathinaikos do grškega naslova, nato pa prekinil sodelovanje, saj si je želel povratka v ZDA. Grški mediji so namigovali, da se 67-letnik vrača v Grčijo in da bo znova prevzel Panathinaikos, a temu ne bo tako. Predsednik grške zveze je danes za radio Thema potrdil, da bo od maja Pitino vodil Grčijo.

Pitino je New York vodil dve sezoni v obdobju 1987-1989, nato pa je prevzel univerzo Kentucky in z njo leta 1996 osvojil naslov prvaka NCAA. Leta 1997 je vodil Boston. Štiri leta kasneje je prevzel univerzo Louisville in z njo osvojil prvenstvo leta 2013. Isto leto so ga sprejeli v košarkarsko hišo slavnih. Louisvillu so kasneje zaradi kršenja pravil odvzeli lovoriko, oktobra 2017 pa je vodstvo univerze odpustilo Pitina, saj so morali igralci plačevati, da so lahko igrali.