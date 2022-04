Goran Dragić in ekipa bosta poskusila izenačiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugo medsebojno tekmo bodo igrali Boston Celtics in Brooklyn Nets. Prvo tekmo so v dramatični končnici dobili košarkarji Bostona (115:114). Slovenski košarkar Goran Dragić je na prvi tekmi igral 26 minut in za svojo ekipo prispeval 14 točk, a je bil s soigralci za las prekratek za zmago. Jim bo na drugi tekmi uspelo izenačiti?

Bo Philadelphia prišla že do tretje zmage?

Košarkarji Philadelphia 76ers bodo proti Toronto Raptors lovili že tretjo zaporedno zmago. Philadelphia 76ers bodo v noči na četrtek gostovali pri Toronto Raptors, proti katerim v zmagah vodijo že z 2:0. V primeru zmage bi lahko povedli že s 3:0, kar bi bila skoraj neulovljiva prednost. Zadnjo tekmo je Philadelphia dobila z izidom 112:97.

Milwaukee Bucks pa bodo na drugi tekmi gostili Chicago Bulls. Prvo tekmo je dobila ekipa Milwaukee Bucks z izidom 93:86.

Končnica lige NBA, 1. krog (20. april):

Vzhod:

1.00 Boston Celtics - Brooklyn Nets /1:0/

2.00 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers /0:2/

3.30 Milwaukee Bucks - Chicago Bulls /1:0/



// Skupen rezultat v zmagah, igra se na štiri dobljene tekme.