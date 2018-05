Evropa se klanja Luki Dončiću

Najbolj obetavni košarkar evrolige v sezoni 2017/18

Biser slovenske in svetovne košarke Luka Dončić, ki v tej sezoni blesti v dresu madridskega Reala, je prejel novo priznanje. Trenerji udeležencev evrolige so mu še drugič zapored dodelili lovoriko, namenjeno najbolj obetavnemu igralcu največjega klubskega tekmovanja v Evropi. V poštev pridejo le košarkarji, ki še niso dopolnili 22 let. Dončić jih ima komaj 19.