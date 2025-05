V Abu Dabiju poslastici za veliki finale

V Abu Dabiju se bo danes začel zaključni turnir košarkarske evrolige. V prvem polfinalu se bosta ob 17. uri pomerila Fenerbahče in branilec naslova Panathinaikos, v drugem pa tri ure kasneje še najboljši po rednem delu Olympiakos in Monaco.

Na zaključni turnir so napredovale najboljše štiri ekipe rednega dela. Olympiakos je kot prvi nosilec izločil Real iz Madrida, Fenerbahče kot drugi Pariz, branilec naslova Panathinaikos je bil boljši od Anadolu Efesa, medtem ko je četrtopostavljeni Monaco ugnal Barcelono.

V prvem polfinalu se bosta pomerila Fenerbahče in Panathinaikos. Atenski predstavniki so lani na zaključnem turnirju slavili, potem ko so v finalu zanesljivo ugnali Real Madrid. Leto kasneje bodo v 13. nastopu na final fouru naskakovali osmo lovoriko.

Košarkarji iz Istanbula bodo sedmič del zaključnega turnirja, naslov pa so osvojili "le" leta 2017. Lani so zasedli četrto mesto, potem ko jih je v tekmi za tretje mesto ugnal Olympiakos.

Ta se bo v drugem polfinalu meril z Monacom, ki bo šele drugič nastopil na zaključnem turnirju. Leta 2023 je zasedel končno tretje mesto, tokrat kani storiti korak dlje. Favorit pa je kljub vsemu pirejski velikan. Olympiakos lovi četrti naslov, na zaključnem turnirju pa bo nastopil štirinajstič.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 16. uri, finale pa tri ure kasneje.

Evroliga, zaključni turnir, polfinale

Petek, 23. maj