Tobey s Crveno zvezdo premagal Bayern, Samar v Valencii ni igral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z obračunom med Crveno zvezdo Mika Tobeyja in Bayernom se je v četrtek začel šesti krog evrolige. Zvezda se je po dveh zaporednih porazih s Partizanom spet vrnila na zmagovite tirnice. Berlinska Alba, ki je v prejšnjem krogu prvič v sezoni prišla do zmage, je tokrat izgubila v Valencii, Žiga Samar pa ni igral. Srečanje med izraelskim Maccabijem vodilno in še edino neporaženo ekipo Real Madridom je zaradi "varnostnih razlogov" prestavljeno.