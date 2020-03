Dragić pri Maccabiju, Real gosti Crveno zvezdo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo košarkarske evrolige se je sicer v sredo odločilo, da bodo zaradi ukrepov pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa in zaradi odpovedi športnih tekmovanj v Italiji prestavili tekme klubov, ki so jih ti ukrepi prizadeli. V elitni evroligi to velja za ekipo Armani Milano.

Vodstvo evrolige bo prestavilo tri tekme Milančanov, ki bi morale potekati do 11. aprila na njihovem domačem terenu: Armani Milano - Olympiacos, Armani Milano - Asvel Villeurbanne in Armani Milano - CSKA Moskva. Vse tekme bodo izvedli na nevtralnem terenu, datume bo vodstvo lige sporočilo v naslednjih dneh.