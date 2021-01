Bayern brez poškodovanega Šiška ugnal Zenit, vodilni Moskovčani pa Žalgiris

Torek, 12. januar:

Himki Moskva : Barcelona 75:87

Anadolu Efes Istanbul : Alba Berlin 84:76

Fenerbahče Istanbul : Baskonia Vitoria 96:76

Zoran Dragić (Baskonia) 12 točk (4/9 za 2, 0/3 za 3, 4/4 prosti meti), 3 skoki, 2 izgubljeni žogi v 16:55.

Maccabi Tel Aviv : Olympiacos Pirej 87:89 (po podaljšku)

Armani Milano : Valencia 95:80

Klemen Prepelič (Valencia) 12 točk (1/1 za 2, 2/4 za 3, 4/4 prosti meti), 2 podaji in 2 izgubljeni žogi v 16:01.

Sreda, 13. januar:

CSKA Moskva : Žalgiris Kaunas 83:73



FC Bayern München : Zenit Sankt Peterburg 82:80

(Žana Marka Šiška zaradi poškodbe mišice ni bilo v postavi Bayerna.)

Panathinaikos Atene : Asvel Villeurbanne 88:71



Real Madrid - Crvena zvezda Beograd - tekma je prestavljena

Real Madrid vs. Crvena Zvezda postponed due to weather conditions preventing the Serbian club from traveling to Spain #EuroLeaguehttps://t.co/JqQDthq4kf