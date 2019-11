V živo: neverjeten rekord Američana, derbi v Barceloni #video

Lanski finalisti, Anadolu Efes tudi v tej sezoni kažejo odlične predstave. V enajstih krogih so bili poraženi le dvakrat, danes pa so v domači dvorani na krilih Shana Larkina ugnali še Bayern. Američan je v 31 minutah dosegel kar 49 točk (5/7 za 2, 9/10 prosti meti), dosegel je kar deset trojk iz le dvanajstih poskusov. S tem dosežkom je podrl rekord doseženih točk v evroligi, prejšnji rekord 41 točk so imeli v lasti Bobby Brown, Kaspars Kambala, Carlton Myers in Alphonso Ford. Z desetimi doseženimi trojkami pa je izenačil tudi rekord zadetih trojk Andrewa Goudelocka, ki mu je enak dosežek uspel leta 2014 v dresu Fenerbahčeja.

Na uvodni tekmi kroga je Fenerbahče v četrtek z 89:76 ugnal Himki.

