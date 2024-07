Mlade Slovenke pete v Evropi

Slovenska košarkarska reprezentanca deklet do 20 let si je z zmago proti Poljski s 74:65 priborila končno peto mesto na evropskem prvenstvu v Litvi.

Slovenke so se izkazale z borbeno igro, priborile so si kar 46 skokov (Poljska 28), imele pa so tudi več podaj (19-14) ter bile bolj natančne v metu za dve točki (56%-32%).

Strelsko je bila najbolj razpoložena Lea Bartelme, ki je zbrala 22 točk in osem podaj. Poleg nje so barve Slovenije zastopale še Kim Žibert, Hana Sambolić, Ajša Sivka, Zala Šrot, Elena Lazarević, Sara Sambolić, Mia Žeks, Špela Brecelj, Živa Mišjak Cujnik, Tjaša Turnšek in Nina Stavrov.

"Zadovoljen sem, da so dekleta pokazala karakter in se niso predala do konca, čeprav se je skozi prvenstvo nekajkrat zdelo, da smo v izgubljenem položaju. Ponosen sem tudi na celoten štab, da smo kljub težavam, ki smo jih imeli med pripravami in prvenstvom, dosegli zares lepo uvrstitev," je dejal selektor Ernest Novak.