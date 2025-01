Edo Murić v španski ligi boljši od Tobeyja

Tedenski pregled učinka slovenskih košarkarjev je ponudil dvoboj Eda Murića in Mika Tobeyja, Miha Lapornik je prehitel sireno ter zadel s svoje polovice igrišča. Luka Ščuka je bil junak nove zmage Braunschweiga, Cedevita Olimpija je odigrala sanjski teden, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije, Saša Ciani pa je dosegel dva dvojna dvojčka.

V Španiji sta medsebojni dvoboj odigrala Edo Murić in Mike Tobey. Ob koncu se je smejalo Muriću, saj je Lleida premagala Gran Canario z 88:78. Slovenski kapetan je v 21 minutah igre zabeležil 11 točk, dva skoka in podajo.

Tobey, ki je v pogovoru za MMC RTV Slovenija dejal, da vsaj letos ne bo igral za reprezentanco, je na drugi strani tekmo končal s točko in petimi skoki. Bolj razpoložen je bil v evropskem pokalu proti Joventutu, a tudi njegovih 13 točk in pet skokov ni bilo dovolj za zmago.

Zato pa je na evropskem parketu do zmage s 77:60 nad Sassarijem prišel Bilbao. Zoran Dragić je dosegel sedem točk, devet skokov in podajo. Ob porazu s 84:97 v državnem prvenstvu proti Barceloni pa je desetim točkam dodal dva skoka in podajo.

V španski drugi ligi je še do ene zmage prišel San Pablo Burgos, ki zanesljivo drži prvo mesto na lestvici. Šestouvrščeni Ourense je ugnal s 106:81. Lapornik je dosegel zase skromnih pet točk, a je navijače navdušil s košem s svoje polovice igrišča ob zvoku sirene.

Odlično formo v Nemčiji še naprej kaže Ščuka. Z zmago 98:89 na derbiju proti Ulmu se je Braunschweig zavihtel na drugo mesto DP. Za zdaj je pri desetih zmagah in petih porazih, Ščuka in soigralci pa so na zadnjih desetih tekmah osemkrat zmagali. Ob zadnjem uspehu je Primorec na parketu prebil 28 minut ter prispeval 15 točk, sedem skokov in štiri podaje. Lepo predstavo je v zadnjem krogu prikazal tudi Žiga Samar. Za zmago Albe 92:65 nad Heidelbergom je dosegel sedem točk, pet skokov in tri podaje.

Foto: www.alesfevzer.com

Dveh zmag so se pretekli teden veselili Gregor Hrovat z Dijonom, Mark Padjen z Ilirijo in Saša Ciani z univerzo Illionis-Chicago. Zadnji je ob tem dvakrat prispeval dvojni dvojček. Za zmago s 97:93 nad Univerzo Murray State je zbral 11 točk, deset skokov in pet podaj, ob zmagi z 81:74 proti Univerzi Valparaiso pa je dodal 11 točk in 12 skokov.

Košarkarji ljubljanske Olimpije pa so zabeležili tri gostujoče zmage. Po vrsti so padli Hapoel Jerusalem (74:70), Lietkabelis (88:78) in Dubaj (85:84). Zadnjemu je Jaka Blažič nasul 14 točk ter imel pet skokov in podajo, Klemen Prepelič pa je za Dubaj zbral šest točk, skok in sedem podaj. V evropskem pokalu pa je odlično formo prikazal Aleksej Nikolić, saj je dosegel 16 točk štiri skoke in dve podaji oziroma 13 točk, tri skoke in štiri podaje.

Novomeška Krka je po pokalni zmagi nad Kansai Heliosom 75:68, ko je Jan Špan dosegel 20 točk, dva skoka in šest podaj, in uvrstitvi na zaključni turnir pokala Spar v ligi Aba izgubila proti Borcu z 79:90. Miha Cerkvenik je tekmo končal z 20 točkami, petimi skoki in podajo. Tibor Mirtič je dodal 15 točk ter štiri skoke in podaje.