Olimpiji napet derbi v Polzeli, prva zmaga Ilirije, na vrhu ostaja Sixt #video

Vodilna ekipa državnega košarkarskega prvenstva Sixt Primorska je v 12. krogu v domači Bonifiki gostila Rogaško in se veselila še devete zmage v sezoni. Do sploh prve pa je prišla ljubljanska Ilirija, ki je s 85:81 premagala Šenčur. V gosteh pri Zlatorogu so se veselili tudi košarkarji Šentjurja. V derbiju krogasta se v nedeljo spopadla Polzela in Petrol Olimpija. Tekma med Krko in Heliosom je prestavljena.

Košarkarji Petrol Olimpije so v državnem prvenstvu prišli do sedme zmage, ko so v derbiju 12. kroga v Polzeli tesno, z 78:76 premagali domače Hopse. Roko Badžim in Igor Tratnik sta bila s po 17 točkami vsak najboljša strelca pri zmagovalcih, pri poražencih je z 20 točkami izstopal Austin James Burgett.

Primorci ne popuščajo

Košarkarji Sixta Primorske so niz zmag podaljšali na sedem tekem, prek Rogaške pa se niso ravno sprehodili. Zmagali so s 87:79, prvi strelec tekme je bil Sixtov Marko Jagodić Kuridža (23 točk, 11 skokov, 4 podaje, indeks 31), pri Rogaški pa je izstopal Rashun Davis (22 točk, 8 podaj, trojke 2:8).

Vodilna Sixt Primorska: ocena sezone:

Video: Planet TV, novinar Gašper Bolhar

Prva zmaga Ilirije

Ilirija je prišla do prve zmage državnem prvenstvu. V dvanajstem nastopu je v gosteh premagala Šenčur s 85:81. Ljubljančani vodili večji del tekme, v zaključku pa so ohranili mirno kri in zaustavili nalet domačih.

Ilirija je imela bolj homogeno in motivirano zasedbo. Ameriški trio Heath (18 točk, 6 podaj), Manderson (16 točk, 8 skokov), Williams (14 točk, 10 skokov) je dosegel skoraj dve tretjini točk Ilirije, učinkovito pa ga je dopolnil še Haris Čučović s 16 točkami in 8 skoki. Pri Šenčurju je Dino Murić dosegel 23 točk in zbral kar 17 skokov, Ramo Rizvić pa je imel 21 točk, 5 skokov in 4 podaje.

"Zaslužena zmaga Ilirije, ki je izkoristila naše slabše zdravstveno stanje na centrskih igralnih mestih. Fantje so se borili, ampak žal, ko zgrešiš 18 prostih metov, ni možno zmagati tekme," je priznal trener domačih Rade Mijanović, vodja zmagovalcev Saša Dončić pa se je veselil: "Mislim, da smo si zaslužili to zmago, predvsem sem vesel zaradi fantov, ki na treningih res garajo. Z zmago smo si polepšali Novo leto! Čestitam tudi Šenčurju za dobro predstavo, mislim, da so gledalci lahko uživali v košarki. Res sem presrečen, da smo končno izgubili nedolžnost v tej sezoni."

