Drugi poraz Krke

Krka je imela pred današnjim obračunom le en poraz, Borac dva, zdaj sta ekipi izenačeni z razmerjem 7-2 in tik pod vrhom, kjer je kot edino še neporaženo moštvo domžalski Helios z osmimi zmagami.

V Banjaluki danes Novomeščani po izenačenem prvem delu v drugem polčasu niso imeli pravih možnosti za uspeh. Do polovice tekme so bili gostje za odtenek boljši, a so nazadnje z nekoliko večjo razliko vodili pri 33:27. Domači so se nato že do polčasa povsem približali, v tretji četrtini pa so si hitro priigrali skoraj deset točk naskoka. To pa je bila prednost, ki jo je Krka zaman lovila do konca. Razlika sicer ni bistveno narasla, toda Borac je zanesljivo pripeljal tekmo do zmage.

Pri Krki je strelsko izstopal le Jan Špan z 20 točkami, 13 jih je dodal Mate Vucić. Za domače je Aleksandar Langović dosegel 20 točk, nekdanji član Krke Jan Rebec pa 11.

Helios bo na tem turnirju danes zvečer ob 21. uri igral proti ekipi iz Zlatibora.