Rogaška ugnala Sixt Primorsko, Krka v sredo po vstopnico za zaključni turnir

Druga ABA liga, 21. krog

21. krog druge ABA lige - do konca sta še dva kroga - se je začel s slovenskim derbijem in z zmago Rogaške 80:69 nad Sixt Primorsko. Primorci so si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice, Slatinčani pa ostajajo v igri. Zelo blizu temu podvigu je tudi Krka, ki bo v sredo gostovala na Ohridu.