Koprčani uspešni, poraz Krke, kako bo šlo Rogaški?

Druga ABA liga, 12. krog

Košarkarji Sixt Primorske so v 12. krogu lige Aba2 premagali beograjski Dynamic s 86:78. Vodilna ekipa druge jadranske lige je dobro odprla tekmo in vknjižila deveto zmago. Krka je vknjižila nov poraz, v Cetinjah je morala priznati premoč Lovćenu (73:78).

Sixt Primorska je doma premagala Beograjčane in prišla do devete zmage v sezoni. Foto: Sportida

V drugi četrtini so domači obtičali na 41. točki. Gostje so se tako v zadnjih minutah prvega polčasa povsem približali (41:38), a na glavni odmor so gostitelji le odšli s prednostjo. A ta ni dolgo trajala. Gostje so pri 49. točki izenačili in nato pobegnili in pred zadnjimi desetimi minutami vodili +4. A Koprčani se niso predali, izenačili so na 68:68 in v zadnjem delu stopili na plin. Zadnjo četrtino so dobili z izidom 27:15.

Prvi strelec domačih je bil Shawn King s 23 točkami in petimi skoki, za goste je Nemanja Krstić dosegel 19 točk.

Krkaši prekratki

Žiga Dimec je dosegel devet točk. Foto: Sportida Po 11 krogih so bili Novomeščani pri vrhu lestvice, saj so zbrali osem zmag in tako kot še tri ekipe zbrali po 19 točk. Lovćen je s 15 točkami zasedal 10. mesto, z novima dvema točkama pa bo poskočil po lestvici navzgor proti vrhu.

Novomeščani so tekmo začeli dobro, saj so vodili do pete minute, ko so Črnogorci izenačili na 12:12. V zaostanku se nato niso več znašli, v 32. minuti se je Krka sicer še približala na -3, a je Lovćen zdržal.

Pri Krki je bil najbolj strelsko razpoložen Dalibor Đapa, ki je dosegel 17 točk, eno manj je dosegel Marko Jošilo, še eno manj pa Dino Cinac. Na drugi strani je Mašan Vrbica dal 19 točk.

Druga ABA liga, 12. krog: Sreda, 3. januar:

Sixt Primorska : Dynamic VIP Play 86:78

King 23, Mulalić 17, Zupan 12; Krstić 19, Đurasović 16, Stevanović 15



Vršac : Bosna Royal 78:81

Simeunović 21, Pašaljić in Glišić 14; Hanner 25, Knežević 16, Bradford 13



Lovćen 1947 Cetinje : KK Krka 78:73

Vrbica 19, Jelenić 12, Koljević 11; Đapa 17, Jošilo 16, Cinac 15



19.00 Rogaška – Teodo Tivat Četrtek, 4. januar:

19.00 Zrinjski Mostar – Split

19.00 Borac Čačak – AV Ohrid