Dragićevo trepetanje #video

Pisalo se je leto 2008, ko je Goran Dragić iz takratne Union Olimpije naredil preskok v karieri in se podal v ligo NBA. Že v drugi sezoni je s Phoenix Suns prišel v končnico in v njej kljub mladosti pustil pečat. Na tretji tekmi polfinala zahodne konference proti San Antoniu je sam zrežiral preobrat in pomagal Soncem do velike zmage. In to proti ekipi, ki ga je prvotno izbrala na naboru.

V zadnji četrtini je dosegel 23 od skupno 26 točk, vključno pet trojk, in izničil zaostanek 18 točk, Phoenix pa je na koncu zmagal s 110:96. "Mislim, da je varno reči, da sem videl najboljšo četrto četrtino v končnici lige NBA," je takrat dejal njegov klubski soigralec Grant Hill.

Z Miamijem dvakrat v končnici, dvakrat doživel klavrn zaključek rednega dela

Phoenix je nato v konferenčnem finalu izgubil proti kasnejšim prvakom Los Angeles Lakers, ki jim je v epskem finalu proti Boston Celtics poveljeval Kobe Bryant.

Kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017 je nato šest let čakal, da je spet vstopil v izločilne boje. Več kot podvojil je svoje povprečje (16,5 točke) in bil med ključnimi možmi, da je Miami prišel do konferenčnega polfinala, v katerem je v odločilni tekmi izgubil proti Toronto Raptors. Poškodbe so takrat ponagajale Vročici, da bi lahko računali na višji domet.

Dragićevih 23 točk v zadnji četrtini proti San Antoniu v končnici 2010

Z Miamijem je prišel v končnico še v prejšnji sezoni, a jo končal že v prvem krogu proti Philadephii, z 18,6 točke pa bil prvi strelec moštva.

V dresu Heat pa je preživel tudi dva mučna zaključka redna dela sezone. Leta 2015 in 2017 je Miamiju po 82 tekmah vsega ena zmaga zmanjkala za preboj v končnico. Dragić upa, da se zgodovina po novih dveh letih ne bo spet ponovila.

Štiri moštva za tri prosta mesta – Miami v najslabšem položaju in še poškodba prvega strelca

Naslednji test ima v noči na soboto proti Minnesoti. Foto: Reuters A je moštvo s Floride trenutno v nezavidljivem položaju. Štiri ekipe so v igri za tri mesta. Detroit, Brooklyn in Orlando imajo zmago več. Tako Detroit kakor tudi Miami pa imata tekmo manj.

Z zadnjim ima Miami izenačen medsebojni izkupiček, saj so oboji po dvakrat zmagali. Proti Orlandu so trikrat izgubili in enkrat zmagali, proti Brooklynu pa dvakrat zmagali in enkrat izgubili. Prav proti slednjemu se bodo pomerili na zadnji tekmi v sezoni na domačih tleh in morda bo prav ta obračun (11. aprila) odločal o zadnjem potniku v izločilne boje.

"Vsako tekmo jemljemo posebej. Težka bitka je. Gledamo druge ekipe in oni nas, a lahko nadzorujemo le to, kar mi počnemo," je dejal Justice Winslow, ki na naslednjih dveh tekmah ne bo mogel računati na pomoč Josha Richardsona, saj si je poškodoval nogo.

Pregled z magnetno resonanco je sicer pokazal, da ni nič strukturno poškodovanega, vendar je potreben počitek. Ali bo moral izpustiti vse zadnje štiri tekme rednega dela, bo znano v prihodnjih dneh.

"Za nas so te tekme kot tiste v končnici. Ko zmagaš, misliš, da je vse enkratno. Ko izgubiš, misliš, da se vse sesuva. Naša naloga je, da zapremo vrata in ne poslušamo vsega, kar je zunaj garderobe. Do zadnje tekme bo napeto, kot se je pričakovalo," razmišlja glavni trener Eric Spoelstra.

Poleg Brooklyn Nets bodo Miamiju do konca rednega dela nasproti stali še Minnesota (gostovanje), Toronto (gostovanje) in Philadelphia (domača tekma). Najprej pride na vrsto Minnesota v noči na soboto.

