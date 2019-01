Sixt z naskokom boljši od Olimpije

13. krog državnega prvenstva sta v Kopru odprli ekipi Sixt Primorske in Petrola Olimpije. Primorci so zmagali z 80:63. Sixt je z desetimi zmagami in tremi porazi vodilna ekipa državnega prvenstva, Olimpija je z zmagama manj in porazoma več druga. Rogaška je Iliriji prizadejala še 12. poraz, Šenčur je tesno slavil proti Zlatorogu, Helios je zmagal v Šentjurju. Obračun Hopsov in Krke bo zaradi tekme novomeške ekipe v regionalni ligi odigran 5. februarja.