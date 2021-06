Šok v Dallasu: Dončić ostal brez trenerja

Pretresljivo novico je sporočil priznani novinar ESPN Adrian Wojnarowski, kar pa je le nadaljevanje pretresov pri Dallas Mavericks, saj je včeraj barko zapustil še športni direktor Donnie Nelson, s katerim je Rick Carlisle dobro sodeloval in sta dobra prijatelja že debela štiri desetletja. Prav Nelson je bil tisti mož, zaradi katerega je Carlisle leta 2008 prevzel vodenje Dallasa.

Rick Carlisle -- who led Dallas to the 2011 NBA championship -- informed Mavericks owner Mark Cuban today that he won't be returning as coach next season, Carlisle told ESPN. Carlisle had two years left on his contract. He spent 13 seasons as Mavericks coach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 17, 2021

Na klopi je tako preživel 13 sezon, z Dirkom Nowitzkim in ekipo pa leta 2011 spisal posebno poglavje − klub iz Teksasa je popeljal do edinega naslova prvakov lige NBA. Po tehtnem premisleku se je odločil, da je njegove ere v tem klubu konec.

"Po številnih pogovorih z Markom Cubanom v zadnjem tednu sem ga danes obvestil, da se ne bom vrnil na klop Dallas Mavericks kot glavni trener. To je bila povsem moja odločitev," je Carlisle sporočil novinarju ESPN.

"Z družino smo v izjemnem mestu preživeli neverjetnih 13 let. V čast mi je bilo delati z Markom, Cyntom, Donniejem, Fino, Keithom, Dirkom, Kiddom in vsemi košarkarji ter pomočniki, ki so bili ob meni. Dallas bo zame vedno dom, hkrati pa sem navdušen nad naslednjim poglavjem v trenerski karieri," je še dodal in zanimivo izpustil ime Luka Dončić.

"Rick je odličen prijatelj," je dejal Cuban za The News in nadaljeval: "Ne morem povedati, koliko sem se od njega naučil in kaj je pomenil za našo franšizo."

Dončić v Sloveniji ne bo dočakal načrtovanega obiska Carlisla in Nelsona

Prvi zvezdnik Dallasa je medtem daleč od vročega dogajanja znotraj kluba. Včeraj je izvedel za odhod Nelsona, ki je deloval v klubu 24 let. Povod za njegov odhod naj bi bil vse večji vpliv razvojnega direktorja Haralabosa Voulgarisa pri odločanju. Slovenski košarkarski čarodej, ki bo skušal od 30. junija naprej v Litvi popeljati našo izbrano vrsto na premierne olimpijske igre, je na četrtkovi novinarski konferenci poudaril, da mu je bilo težko, ko je slišal za novico, saj ga je prav on spremljal od mladih nog in pripeljal v družino Mavericks: "Rad ga imam. Poznam ga že od mladih nog. Izbral me je na naboru. Jaz nisem tista oseba, ki odloča, kaj bodo naredili v klubu. Odločajo oni," je v Ljubljani povedal 22-letni košarkar.

Carlisle bi moral v tem tednu obiskati Dončića v Sloveniji, a je vse skupaj padlo v vodo. Foto: Reuters

Zanimivo je tudi dejstvo, da bi morali ta teden Dončića na pripravah slovenske reprezentance v Sloveniji obiskati prav Carlisle, Nelson in trener Casey Smith. Dončić je tako doživel nov pretres in zanimivo bo videti, kam bo barka Dallasa začela pluti − v letošnjem poletju bi lahko Teksačani slovenskemu košarkarju ponudili maksimalno pogodbo za novinca, ki bi mu v naslednjih petih letih navrgla 165 milijonov evrov.