Dončić in Nowitzki sočustvovala z njimi po hudem udarcu #video

Košarkarji Virginie so se veselili velikega uspha. Foto: Reuters

V velikem finalu univerzitetnega tekmovanja NCAA, zaradi katerega ponoči ni bilo tekem v elitni ligi NBA, so košarkarji Virginie po trilerju premagali vrstnike Texas Tech, za katere sta stiskala pesti tudi Luka Dončić in Dirk Nowitzki.

Košarkarji Virginie so prvič v zgodovini postali prvaki ameriške univerzitetne lige NCAA. V finalu so na štadionu v Minneapolisu pred 72 tisoč gledalci po podaljšku premagali Texas Tech s 85:77. Texas je tako kot Virginia prvič igral v finalu, o katerem je nazadnje podaljšek odločal leta 2008.

Vrhunci finalne tekme

Junak tekme je bil De'Andre Hunter, ki je bil z osebnim rekordom, s 27 točkami - dodal jim je še devet skokov -, najučinkovitejši igralec, a ne samo to, 12 sekund pred koncem rednega dela je zadel trojko, s katero je svoji ekipi priboril dodatne minute. Kyle Guy je pri zmagovalcih dosegel 24 točk, na koncu pa so ga izbrali za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja.

Za poraženo moštvo Texas Tech sta stiskala pesti tudi Luka Dončić in Dirk Nowitzki, saj je njun Dallas prav tako iz Teksasa. Na koncu sta sočustvovala s košarkarji, ki so imeli ob zaključku rednega dela priložnost, da bi dosegli veliki uspeh.

great tournament... you should be proud!💯💯 https://t.co/sBv2OdiSZN — Luka Doncic (@luka7doncic) April 9, 2019

Feel horrible for @TexasTech Great run! — Dirk Nowitzki (@swish41) April 9, 2019

Virginia - na zaključnem turnirju je nastopila tretjič in prvič po letu 1984 - se je tako svojim navijačem na najboljši mogoč način oddolžila za lanski neuspeh, ko je morala v končnici kot prvi nosilec priznati premoč 16. nosilcu, kar se je zgodilo prvič v zgodovini.

"Letos nam je bila zmaga usojena, preprosto se ni moglo zgoditi nič drugega. Po lanskem neuspehu sem si na steno prilepil plakat boksarja Rockyja, ki nas je vse spominjal, da se moramo boriti do konca. To smo storili in zdaj se veselimo. Po naši zgodbi bi lahko napisali filmski scenarij," je bil vesel trener zmagovalne ekipe Tony Bennett, čigar oče je leta 2000 na zaključnem turnirju vodil Wisconsin.

"Lani se je zgodila sramota. Bili smo ponižani, ne samo mi, ampak tudi naše družine. Za to smo morali najti odgovor. Rekli smo si, da moramo spet storiti nekaj zgodovinskega, a tokrat v pozitivnem smislu," pa je dejal Guy.