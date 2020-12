Domžalski klub Helios Suns dobil novega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Helios Suns iz Domžal je po izrednem občnem zboru dobil novega predsednika, so sporočili v izjavi za javnost. Vodenje kluba je prevzel Gunther Vesko, ki je nasledil Davida Kubalo. Ta je klub o svojem odstopu zaradi poslovnih razlogov obvestil že pred časom.

Izredni občni zbor je danes prek spletne povezave potekal v prostorih kluba, na njem pa so bile sprejete nekatere spremembe v vodstvenih strukturah društva.

Z današnjim dnem funkcijo predsednika prevzema Gunther Vesko, prav tako predstavnik generalnega sponzorja kluba in dolgoletni član upravnega odbora kluba. Klub se je v izjavi za javnost Kubali zahvalil za izjemen doprinos k stabilnosti in uspešnosti organizacije v zadnjem času, Vesku pa so zaželeli uspešno vodenje projekta na že zastavljeni poti.

"Cilj Helios Suns mora biti igrati košarko na čim višji ravni doma in mednarodno ter se hkrati zavedati omejitev, ki jih predstavlja naše okolje in trg. Ob vsem tem želimo ohranjati svojo družbenoodgovorno držo in mladini odpirati vrata v zdrav način življenja," je ob imenovanju sporočil novi predsednik.