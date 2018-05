Če ne bo sprememb, bo hitro vsega konec

Po prvih tekmah polfinala državnega prvenstva v košarki

Osrednja favorita slovenskega državnega prvenstva Petrol Olimpija in Sixt Primorska sta suvereno odigrala prvo tekmo polfinala državnega prvenstva . A v obeh taborih poudarjajo, da je lahko naslednji obračun povsem drugačna zgodba. Za to bodo morali pravi obraz pokazati košarkarji Rogaške in Krke, sicer se bo polfinalna serija po hitrem postopku končala.

Petrol Olimpija : Rogaška 92:79 in Sixt Primorska : Krka 88:71 sta rezultata prvih dveh polfinalnih tekem slovenskega državnega prvenstva in pokazatelj, da sta Olimpija in Primorska na uvodu gladko odpravili tekmeca.

"Z izjemo druge četrtine smo odigrali dobro tekmo. Zlasti v obrambi smo bili agresivni. Tu črpamo samozavest. Rezultat zdaj ne šteje več. Naloga je bila opravljena. Zdaj gremo v Rogaško dokončat posel," je po zmagi povedal košarkar Olimpije Gregor Hrovat.

"Rezultat smo nadzirali praktično od prve minute. Imeli smo precej dobrih obdobij, nekaj tudi slabih. Z njimi nisem zadovoljen. Težave so se prikradle v obrambi in te napake bomo morali v prihodnje izničiti," je dejal trener zmajev Zoran Martić.

"Ne želimo biti odvisni od posameznika"

Olimpija je z izjemo druge četrtine nadzirala potek dogodkov v Stožicah. Skok je dobila s kar 48:24. Daljša klop je prav tako odigrala pomembno vlogo. "Praktično celotno prvenstvo imamo pristop, da ne želimo biti odvisni od posameznika. Da funkcioniramo kot ekipa. To nam je dalo na prejšnjih tekmah rezultat. Izrazitega posameznika tudi nimamo in temu smo se morali prilagoditi," dodaja Martić.

Trener Rogaške Damjan Novaković ima težave s poškodbami. Foto: Urban Urbanc/Sportida V taboru Rogaške so imeli pred dvobojem kar nekaj zdravstvenih težav s ključnimi košarkarji, povrhu vsega pa se je na tekmi poškodoval Dragiša Drobnjak. "Kot sem napovedal pred tekmo, bo prva težava skok. In bila je. V dvoboj smo šli sramežljivo, zgrešili veliko prostih in odprtih metov. V drugi četrtini smo dobro igrali v obrambi in to se je potem videlo na rezultatu. Olimpija je veliko košev dajala iz druge in tretje akcije. Holcomb je igral z eno roko, Đuranović z vročino, na koncu se je poškodoval še Drobnjak," so besede trenerja Rogaške Damjana Novakovića.

Kanonada trojk

Na večerni sredini polfinalni tekmi je Primorska s trojkami povsem dotolkla Krko. Matic Rebec, Tadej Ferme in Nejc Zupan so jih zadeli vsak po štiri. Najboljši strelec je bil s 27 točkami slovenski reprezentant Rebec.

"Tokrat nam je stekel met. Žoga je dobro krožila. Naši strelci so bili razpoloženi, zato je takšna razlika. A ta razlika ne pomeni nič. Na naslednji tekmi ne bo nič štela, ker gre vse od začetka," je bil zadovoljen trener Koprčanov Jurica Golemac.

So bili pa zato nad svojo predstavo razočarani v dolenjskem taboru. Tekmecu so dopustili, da je uporabil svoje najmočnejše orožje – met z razdalje.

Dolenjci premalo čvrsti

"Boljši so bili. V takšnih položajih moraš biti športen. Nadigrali so nas v vseh segmentih igre. Na nas je, da pokažemo karakter, zmagamo in se vrnemo v Koper. Čestital bi jim za odlično igro, pripravo in suvereno zmago," je pošteno dejal Saša Zagorac, njegov trener pri Krki Simon Petrov pa je dodal: "Premalo smo bili čvrsti. Pustili smo jim prelahke koše. Ko je treba razliko loviti, izgubiš preveč moči, da bi prevesil tehtnico na svojo stran."

Ekipi bosta drugi tekmi odigrali v soboto (gostiteljici bosta Krka in Rogaška), morebitno tretjo odločilno pa v ponedeljek.