Kje bo nadaljeval kariero slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić? Odgovor na to vprašanje bi lahko dobili že danes do konca prestopnega roka v ligi NBA. V igri naj bi bili zdaj celo New York Knicks.

Prestopni rok v ligi NBA se bo končal danes ob 21. uri po slovenskem času, še vedno pa ni jasno, ali bo slovenski košarkar Goran Dragić, ki že od novembra lani ni v pogonu, dobil novo sredino.

Če je do konca prestopnega roka ne bo, to ne pomeni, da bo sezono tudi sklenil pri Toronto Raptors, katerih član je še vedno. Obstaja namreč možnost, da se bosta ekipa in Gogi dogovorila za odkup pogodbe, nato pa bi lahko našel novo okolje, v katerem bo nadaljeval kariero.

Sources: The Lakers, Knicks and Raptors have discussed a 3-team trade.



Lakers get Cam Reddish and Alec Burks.



Knicks get Goran Dragic and draft picks.



Raptors get Talen Horton-Tucker and Nerlens Noel.



There’s also a chance Kendrick Nunn is added to the trade as talks continue — Michael Scotto (@MikeAScotto) February 10, 2022

V zadnjem obdobju se je veliko govorilo o tem, da bi lahko koseški zmaj iskal pot do Dallasa k Luki Dončiću ali celo do Miamija. Za njegovo vrnitev na Florido bi moral Toronto slovenskega košarkarja najprej poslati v kakšen drug klub, s katerim bi se nato dogovoril za odkup pogodbe.

A se zdaj onstran Atlantika govori, da bi lahko Dragić celo pristal pri New York Knicks. Šlo naj bi za menjavo treh klubov. Los Angeles Lakers bi dobili Cama Reddisha in Aleca Burska, Knicks Gorana Dragića in izbor na naboru, Toronto pa Talena Hortona-Tuckerja in Nerlensa Noela. Obstaja tudi možnost, da bi bil v to menjavo vključen celo Kendick Nunn.