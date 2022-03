Nenavadna odločitev sodnikov v ligi NBA, ki buri duhove #video

Poleg odlične predstave Luke Dončića je noč na četrtek v ligi NBA minila tudi v luči ene od najbolj nenavadnih sodniških odločitev v tej sezoni. Sodniki so na tekmi Denverja in Indiane izključili Austina Riversa, potem ko naj bi po njihovem v boju za prostor z roko odrinil branilca Pacers Lancea Stevensona. A kot je pozneje pokazal počasni posnetek, med košarkarjema pravzaprav ni bilo stika.

Košarkarji Denverja so na zadnji tekmi sicer s 125:118 odpravili Indiano Pacers, a so med tekmo zaradi druge tehnične napake ostali brez Austina Riversa, ta je na tej tekmi dosegel tri točke. Sodniki so na srečanju poskrbeli za eno od najbolj nenavadnih potez v tej sezoni, potem ko so po zares čudni odločitvi izključili Riversa.

Austin Rivers got ejected for THIS!!! One of the worst calls I've ever seen LMAOOOO pic.twitter.com/zvW0nScCET — Follow @FTB_VIDS (@FTB_VIDS) March 31, 2022

"Še nikoli v življenju nisem bil s tekme izključen zaradi tako smešne odločitve. Resno, nikoli. Liga mora o vsem skupaj resno razmisliti," je po tekmi na Twitter zapisal jezni Rivers. "Ne motijo me stvari, ki jih počne Lance, da te jezi. To je pač del njegove igre. Resnično, to me ne moti. A ne izključujte me iz igre zaradi poskusa, da ga spravim iz sebe. Še posebej, če tega nisem naredil oziroma ga nikakor nisem udaril ali ga sploh poskušal odriniti," je še zapisal Rivers.

Potezo je na Twitterju pokomentiral tudi soigralec Gorana Dragića pri Brooklynu Kevin Durant. "To je sramotno," je bil jasen zvezdnik lige NBA.

This is embarrassing https://t.co/eGA8epyrSj — Kevin Durant (@KDTrey5) March 31, 2022

Preberite še: