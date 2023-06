Barcelona našla zamenjavo za Jasikevičiusa

Roger Grimau je bil zadnji dve sezoni v tandemu z Victorjem Sado trener mladinske ekipe in Barce Atletic. Pred tem je bil od leta 2018 pomočnik trenerja druge ekipe. Štiriinštiridesetletnik se lahko pohvali z nekaj odmevnimi rezultati z mladinsko ekipo, pred kratkim na turnirju Next Generation Tournament, pa tudi z drugo ekipo, s katero je v sezoni 2021/22 dvignil naslov lige EBA, po kakovosti lige četrte stopnje v sistemu španske košarkarske lige.

Roger Grimau je bil kapetan Barcelone, ko je zanjo igral Jaka Lakovič. Foto: Guliverimage Po njegovi zaslugi sta Dame Sarr in Kasparas Jakučionis debitirala za prvo ekipo v tej sezoni, Grimau pa je treniral tudi druge igralce, kot so James Nnaji, Rafa Villar, Michael Caicedo in Gael Bonilla, ki so imeli v tej sezoni tudi minute pri prvi ekipi. Roger Grimau je bil v svojem obdobju igranja pri Barci član prve ekipe od leta 2003 do 2011 in kapetan. V svojem času kot igralec je osvojil evroligo, tri naslove prvaka, tri pokalne lovorike copas del rey, štiri superpokale, trikrat pa je bil prvak katalonske lige.

Šarunas Jasikevičius, ki je kot igralec navduševal tudi v Tivoliju pri takratni Union Olimpiji, je z Barcelono osvojil pet domačih lovorik, od tega je bil dvakrat zmagovalec španskega prvenstva (2021 in 2023). V evroligi je manjkala pika na i, potem ko je Barcelona v letih 2021, 2022 in letos igrala na turnirju final four. Jasikevičius je drugega julija 2020 zasedel trenerski stolček manj kot 24 ur po tem, ko je Barcelona odpustila Svetislava Pešića.