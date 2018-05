Bahamski center na trgu bolj cenjen od Dončića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nabor za ligo NBA bo čez dober mesec dni (21. junij), že zdaj pa je jasno, da bo Luka Dončić v vsej zgodovini najvišje uvrščeni Slovenec. Za zdaj je letvico najvišje postavil Boštjan Nachbar, leta 2002, ko so ga 15. po vrsti izbrali Houston Rockets.

Luka je po novi razvrstitvi priznane ameriške medijske hiše ESPN na drugem mestu. Vse kaže na to, da bo prvo mesto pripadlo bahamskemu centru Dandreju Aytonu, o katerem onstran luže veliko govorijo.

Veliko bo tudi odvisno od tega, kateri klub bo na naboru izbiral prvi. Za zdaj še ni jasno, kdo bo to, saj se bodo kroglice pomešale 15. maja. Takrat bo znano, kakšen bo vrstni red klubov pri izbiri košarkarjev.

Največ možnosti, da bo izbiral prvi, ima Phoenix. Sonca so bila namreč najslabša ekipa v ligi in bodo imela največ kroglic v bobnu. V najslabšem primeru bi Phoenix izbiral četrti, saj bo žreb določil le prve tri, vrstni red od 4. do 14. mesta pa bo določen na podlagi dosežka ekipe v sezoni 2017/18 – klubi s slabšim izkupičkom bodo uvrščeni višje.

V ligo NBA je vpeljal že Dragića, bo zdaj tudi Dončića?

In ker bo novi trener Phoenixa v naslednji sezoni Igor Kokoškov, ki je Slovenijo na EuroBasketu popeljal do zlate medalje, veliko strokovnjakov poudarja, da bi bilo za Luko idealno mesto v njegovi ekipi. Kokoškov ga pozna, v ligo NBA je že vpeljal Gorana Dragića, kako ceni Luko in njegove sposobnosti, pa je že večkrat poudaril.

Ali se bo zgodilo, da bo združil moči z Igorjem Kokoškovim pri Phoenix Suns? Foto: Sportida

A je treba dodati, da se je v Arizoni šolal Ayton in prav Phoenix je glavno mesto Arizone, zato ima Ayton tam veliko privržencev. Če bo Ayton prvi izbor, kar napovedujejo vsi, bi bilo potem bolje, da Phoenix ne bi izbiral povsem prvi. V tem primeru bi Luka namreč lažje prišel do Kokoškova in bi imel lažji prehod v ligo NBA.

Po žrebu ekip za nabor bodo sledili pogovori košarkarjev in agentov s klubi, vse pa bo jasno 21. junija. Čeprav bo Dončić z najvidnejšo slovensko uvrstitvijo spisal zgodovino, pa se morda slovesne prireditve sploh ne bo mogel udeležiti. Odvisno bo namreč od tega, ali bo njegov Real Madrid igral v finalu španskega prvenstva in kako hitro se bo finalna serija razpletala.

Luka pa ni edini košarkar s stare celine, ki ga uvrščajo visoko na naboru. Bosanski košarkar Džanan Musa je trenutno na 20. mestu.

Dončić prav tako ni edini slovenski košarkar, prijavljen na nabor. Blaž Mesiček se je prav tako prijavil, a na lestvici ne kotira visoko. Hkrati ima možnost, da se en teden pred naborom odjavi.

Kako strokovnjaki uvrščajo košarkarje na letošnjem naboru