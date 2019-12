Anthony Randolph še tri leta v Real Madridu

Ameriški košarkar s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je podaljšal zvestobo Real Madridu do 2023. Če bo v Španiji ostal do izteka nove pogodbe, bo v kraljevem klubu preživel kar sedem sezon.

Tridesetletni in 211 centimetrov visoki Randolph je trenutno prvi strelec moštva v evroligi. Na tekmo dosega po 12,4 točke in 4,2 skoka ob povprečnem indeksu 13,5. V španskem prvenstvu so njegove številke nekoliko nižje - 7,1 točko in 3,2 skoka.

Randolph, ki je v špansko prestolnico prišel iz Lokomotive Kubana, je za Real Madrid odigral 226 tekem in osvojil šest naslovov - evroligo, dve španski prvenstvi, en kraljevi pokal in dva španska superpokala. Leta 2017 je bil Američan tudi ključni igralec Slovenije na poti do naslova evropskega prvaka.