Nova poraza slovenskih ekip

V 20. krogu druge ABA lige so košarkarji Helios Suns gostovali v Nikšiću in izgubili s tamkajšnjo Sutjesko s 74:81. Rogaška pa je v četrtek morala priznati premoč Splitu (71:80). Pred tekmo sta bila današnja nasprotnika soseda na lestvici na petem in šestem mestu s po desetimi zmagami na 19 tekmah in z možnostmi, da se še uvrstita v polfinale. Na koncu se je razpletlo po željah gostov, ki so zdaj v prednosti v bitki za odločilne boje, toda domači so zmago zapravili sami z izjemno slabim zaključkom tekme.