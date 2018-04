Žakljeva najboljša v Vrtojbi

Foto: Grega Stopar

Žakljeva (Unior Devinci) je na koncu za 33 sekund prehitela Italijanko Giorgio Marchet in za 50 njeno rojakinjo Mariko Tovo. Na startu je bilo sicer 29 kolesark, kar je za slovenske dirke zelo veliko.

Med člani je bil najhitrejši Colledani, evropski podprvak med mlajšimi člani. Tudi na drugem in tretjem mestu sta končala Italijana, Luca Braidot je zaostal 47 sekund, Gerhard Kerschbaumer za minuto in šest sekund. Najboljši Slovenec je bil Rok Naglič iz Calcit Bike Teama na 10. mestu in z zaostankom štirih minut in 47 sekund. Naslednji Slovenec na cilju je bil Tadej Valjavec, nekdanji odlični cestni kolesar, ki se je vrnil iz športnega pokoja z željo po maratonih na gorskih kolesih. Bil je 19., zaostal je sedem minut in sedem sekund.