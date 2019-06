Žabjeku državni naslov, članice brez dirke

Padavine, ki so danes marsikje v Sloveniji povzročale težave, so jo zagodle tudi prirediteljem letošnjega DP. Močno so namočile progo, ponekod je voda drla po njej v potokih, bilo je tudi ogromno blata, nekateri odseki so bili zelo spolzki.

V težkih vremenskih razmerah je Jure Žabjek osvojil četrti naslov prvaka in potrdil status favorita. Tudi Gomilšček je dokazal, da je najhitrejši mladinec v državi, medtem ko Hrastnikova naslova sploh ni branila. Na startu so bile samo tri tekmovalke, nobena pa se na koncu ni spustila po progi.