V kaotičnem koncu, v katerem je padel lanski zmagovalec Majka, prestiž pobral Italijan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednji junak prve etape dirke Po Sloveniji je v ciljnem šprintu postal Italijan Simone Consonni iz UAE Emirates. Kar trije Italijani so bili na prvih treh mestih, kot četrti pa je na cilj v Mursko Soboto prikolesaril Slovenec Luka Mezgec. Eden od osrednjih favoritov za skupno zmago Rafal Majka je malo pred ciljem pristal na tleh, a ni izgubil sekund v boju za končni uspeh na slovenski kolesarski pentlji.

Italijan Simone Consonni je bil v ciljenm šprintu najhitrejši. Tudi sam ni pričakoval takšnega podviga ob vseh velikih imenih svetovnega kolesarstva. Foto: Vid Ponikvar Prva etapa jubilejne 25. dirke Po Sloveniji je odprla vrata v Lendavi. Hitro je postala zanimiva.

Po desetih kilometrih je pobegnila peterica kolesarjev, nato pa sta se kmalu povsem sama znašla Nik Čemažar (Slo, Slovenija National Team) in Avstralec Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Xaurum). A nista dolgo ostala sama v ospredju. Priključili so se jima namreč še Jon Božič (Slo/Adria Mobil), Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica) in njegov sotekmovalec Martin Haring (Slk/Dukla Banska Bystrica).

Fotogalerija 1. etape skozi objektiv Sportide:

1 / 61 2 / 61 3 / 61 4 / 61 5 / 61 6 / 61 7 / 61 8 / 61 9 / 61 10 / 61 11 / 61 12 / 61 13 / 61 14 / 61 15 / 61 16 / 61 17 / 61 18 / 61 19 / 61 20 / 61 21 / 61 22 / 61 23 / 61 24 / 61 25 / 61 26 / 61 27 / 61 28 / 61 29 / 61 30 / 61 31 / 61 32 / 61 33 / 61 34 / 61 35 / 61 36 / 61 37 / 61 38 / 61 39 / 61 40 / 61 41 / 61 42 / 61 43 / 61 44 / 61 45 / 61 46 / 61 47 / 61 48 / 61 49 / 61 50 / 61 51 / 61 52 / 61 53 / 61 54 / 61 55 / 61 56 / 61 57 / 61 58 / 61 59 / 61 60 / 61 61 / 61

Avstralec pobral vse drobtinice: Pomembno bo, da zadržimo majico

Po dobrih desetih kilometrih je nastala peterica ubežnikov, prvi dve nagradi pa je v žep pospravil Hill, ki je dobil leteči cilj v Dobrovniku in edinega gorskega – Krajinski park Goričko. S tem je bilo jasno, da bo po prvem dnevu oblekel modro majico za najboljšega kolesarja na gorskih ciljih.

Benjamin Hill (drugi z leve) je bil najhitrejši na vseh letečih in gorskih ciljih. Foto: Vid Ponikvar "Vesel sem, da sem tukaj. Zelo sem vesel. Osvojil sem vse leteče cilje in gorskega. Zelo sem vesel. Jutri je nov vzpon. Poskušal bom pobegniti. Ni pomembno, ali bom jaz ali kdo drug iz ekipe. Pomembno je, da zadržimo majico. Moramo biti agresivni in to je naš načrt," je dejal Avstralec v slovenskem moštvu.

Izjemno razburljiv konec in padci

Njihova najvišja prednost je znašala tri minute in 40 sekund, a je imela glavnina, v kateri je kolesarilo kar devet World Tour ekip, vse pod nadzorom. Svoje adute so hoteli pripeljati v Mursko Soboto, kjer je bil cilj etape, povsem v ospredju, da bi imeli dobro izhodišče za zaključni šprint, v katerem smo pričakovali zvezdnika Marka Cavendisha in Marcela Kittla.

Foto: Vid Ponikvar

Trasa je prvič v zgodovini dirke prečkala tudi Madžarsko. Ubežna peterica je bežala kar 145 kilometrov. Kot zadnjega so ujeli Čemažarja.

Jasno je bilo, da se bo vse pokazalo v Murski Soboti, kjer sta kolesarje čakala še dva kroga. Na koncu smo dočakali, kar se je napovedovalo. Ciljni šprint. Še prej pa smo bili priča padcema. V enem jih je skupil lanski zmagovalec Rafal Majka. Pri nevarnem prehodu ceste brez robnika v predel, kjer je robnik, je Poljak trčil s kolesarjem in pristal na tleh. K sreči se ni huje poškodoval in je prikolesaril na cilj. Čeprav je izgubil stik z najboljšimi, pa ni izgubil nobenih sekund, saj se je padec zgodil v še dovoljenem območju.

Italijanu se je smejalo, Mezgec se je spogledoval z zmago

Zato pa so imeli ogromno razloga za veselje italijanski kolesarji. Najbolj se je smejalo članu UAE Emirates Simoneju Consonniju. V ciljnem šprintu je premagal vse svetovne šprinterje, med drugimi tudi Cavendisha in Kittla. "Presenečen sem, nisem pričakoval tega. Ekipa Lotto Jumbo in Mitchelton Scott sta postavila dobra vlaka. Sledil sem Dylanu Groenewegenu. V kaotičnem zaključku sem se komaj izgonil padcu. Zelo sem vesel tega uspeha," je z zadovoljstvom povedal Consonni.

Simone Consonni je imel razlog za veselje. Foto: Vid Ponikvar

Drugo mesto je osvojil Matteo Pelucchi (Bora Hansgrohe), tretji pa je bil Nicolo Bonifazio (Bahrain Merida). Vsi trije Italijani so preprepčili slovensko zmagoslavje, ki mu je bil blizu Luka Mezgec. Član Mitchelton Scott ekipe je pred etapo sicer poudarjal, da bodo kolesarili na Caleba Ewana, a se je na koncu sam znašel v igri za novo zmago na dirki Po Sloveniji – lani je zmagal v etapi s ciljem v Ljubljani. Med deseterico je bil še en Slovenec. Rok Korošec (Slo/My Bike - Stevens) je osvojil osmo mesto.

Roglič v družbi preostalih tekmecev za skupno zmago

Slovenski adut za skupno zmago Primož Roglič (LottoNL Jumbo) je danes izgubil 13 sekund, a tako kot vsi tisti, ki jih zanima skupna zmaga na dirki Po Sloveniji. Na uradne rezultate še čakamo, zato je treba še počakati na to, koliko sekund ima kdo zaostanka.

V četrtek čaka kolesarje druga etapa od Maribora do Rogaške Slatine, spet pa lahko pričakujemo ciljni šprint.