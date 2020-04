Tudi Avstrija ostala brez najpomembnejših kolesarskih dirk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se obdobje kolesarskih dirk še ni dobro začelo, se sezona vse bolj krči. Danes so dirko po Avstriji, ki bi morala biti na sporedu med 27. junijem in 3. julijem, odpovedali tamkajšnji prireditelji, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

Organizatorji so sporočili, da trenutno ne vidijo nobenih možnosti, da bi dirko izpeljali "brez tveganja in jo zato odpovedujemo". Svoje je k temu prispevala tudi politika, ki je v boju proti širjenju novega koronavirusa prepovedala vse večje prireditve do konca avgusta, s čimer bi bila dirka avtomatično brez gledalcev.

Obenem so na avstrijski zvezi odpovedali tudi serijo tekmovanj za avstrijski pokal, poroča STA.

Preberite še: