Španec dobil tretjo etapo Pariz-Nica, grd padec in kri #video

It’s not everyday you out sprint Sagan. @ivan_cortina took the bunch sprint in style at stage 3 of Paris-Nice, putting a bike length into some of the best in the world and taking Le Col to the top step#RideFasterRideFurther pic.twitter.com/VHgmX34xyz — Le Col (@LeColUK) March 10, 2020

Štiriindvajsetletni Garcia Cortina je zmagal v ciljnem sprintu pred Slovakom Petrom Saganom in Italijanom Andro Pasqualonom. Zanj - profesionalec je postal 2017 - je to druga etapna zmaga na velikih dirkah po lanskem uspehu na dirki po Kaliforniji.

V sredo je na sporedu kronometer v dolžini 15,1 kilometra, ki bo potekal po zahtevni trasi in bo zagotovo premešal vrstni red na vrhu skupnega seštevka. Schachman ima trinajst sekund prednosti pred Italijanom Giacomom Nizzolom in štiriindvajset pred Belgijcem Jasperjem Stuyvenom.

Grd padec Hofstetterja in Benneta:

Slovenska tekmovalca Domen Novak in Jan Tratnik, člana Bahrain McLarna, sta se držala v ozadju in se tako izognila številnim padcem, ki so zaznamovali etapo od Chalette-sur-Loing do La Chatreja v dolžini 212 kilometrov.

Jan Tratnik je zasedel 88. mesto (+ 4:55, skupno je 102., + 17:43), Domen Novak pa je bil 103. (+ 5:50, 111., + 20:28).

