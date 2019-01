Slovenska prvakinja bo dirkala za francosko ekipo

Slovenska državna in pokalna prvakinja ter zmagovalka evropskega prvenstva v spustu z gorskimi kolesi Monika Hrastnik je razkrila, da bo v novi sezoni dirkala za francosko ekipo Dorval AM. V zadnji sezoni četrta v skupni razvrstitvi svetovnega pokala je podpisala dveletno pogodbo.

Štiriindvajsetletnica iz Mozirja Monika Hrastnik je vso dosedanjo kariero preživela v dresu ajdovskega Črnega Trna, v zadnjih dveh sezonah pa ji je uspel preboj med najboljše tekmovalke v spustu z gorskimi kolesi. V prejšnji sezoni se je v svetovnem pokalu borila z najhitrejšimi na svetu, najboljša je bila v Val di Soleju na tretjem mestu.

Čeprav je sezono končala s padcem in poškodbo kolka na svetovnem prvenstvu, je dobila pogodbo na profesionalni ravni. Poleg Hrastnikove bodo za Dorval AM dirkali še Mariana Salazar iz Salvadorja in trojica Francozov Baptiste Pierron, Benoit Coulanges in Emile Rilat.

Poleg Hrastnikove se je v Dorval Am preselil še Miran Vauh, ki je v zadnjih letih skrbel za razvoj in uspehe Hrastnikove. Aktualni državni prvak je po koncu lanske sezone napovedal upokojitev in bo v novi ekipi deloval kot mehanik, poroča slovenski gorsko kolesarski portal mtb.si.