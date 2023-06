Slovenija bo dobila največjo kolesarsko trgovino z več kot tisoč kolesi v Cityparku

Oglasno sporočilo

Hervis odpira največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji v Cityparku. Foto: Hervis

Zbrane medije in poslovne partnerje bo nagovoril direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška Aleš Černe. Na dogodku bodo prisotni tudi nekdanji alpski smučar in Elanov ambasador Bojan Križaj, mladi kolesarski up in del ekipe Bahrain Victorious Matevž Govekar ter eden najboljših ultrakolesarjev na svetu Marko Baloh.

Nov kolesarski center ima več kot tisoč koles najbolj priljubljenih znamk na enem mestu. Foto: Hervis

V kolesarskem centru imajo najbolj popularne znamke, kot so Merida, KTM, Elan, Kilimanjaro, X-Fact, Marin, Breezer, Puch, Rog in mnoge druge. Pokrivajo vsa področja kolesarstva od električnih, cestnih, gravel, gorskih, otroških, mladinskih, mestnih do zložljivih koles. Narejena so tako iz aluminija kot tudi karbona. Nova trgovina predstavlja vrhunsko destinacijo za vse ljubitelje kolesarstva, saj imajo opremo in pribor za kolesarje, oblačila in obutev blagovnih znamk Castelli, ALE, DMT, Shimano, Uvex, Alpina, Garmin, Oakley, Abus, Thule itd. Obiskovalci lahko koristijo tudi številne kolesarske storitve od kolesarskega servisa, diagnostike e-koles, zavarovanja koles do naprave za določanje ustreznosti velikosti primernega kolesa (bike sizing).

Hervis je mednarodno podjetje s petdesetletno tradicijo. Sedež podjetja je v avstrijskem Salzburgu. V Sloveniji je podjetje Hervis d. o. o. svojo prvo trgovino odprlo leta 1997, do danes pa je z 21 prodajnimi mesti postalo ena večjih in vodilnih športnih trgovin. V skladu s sloganom Get movin' HERVIS simbolizira veselje do gibanja in pozitiven pogled na življenje. Hervis svojim kupcem ponuja vse največje svetovno priznane blagovne znamke iz sveta športa. In to po dobri ceni. Odlikuje ga visoko kompetenten prodajni program, dobra ponudba dodatnih storitev, kompetentno strokovno svetovanje in cenovno vselej konkurenčna ponudba. Kljub konstantni rasti v zadnjih nekaj letih, zastavljenih ciljev še zdaleč nismo dosegli. Postati želijo najboljši v razredu. Zato odpirajo nove poslovalnice in nenehno izboljšujejo ponudbo in nadgrajujejo strokovno znanje prodajnih svetovalcev. Za dodatne informacije obiščite: www.hervis.si.

Naročnik oglasnega sporočila je HERVIS.