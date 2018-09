Slovenci štafetno dirko v Lenzerheideju končali na 17. mestu

S štafetno preizkušnjo v krosu se je v švicarskem Lenzerheidju začelo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Prvo zlato odličje so osvojili domačini, ki so slavili pred Nemci in Danci. Slovenska reprezentanca je končala na 17. mestu med 22 reprezentancami.

Za veselje številnih gledalcev v Lenzerheideju so poskrbeli Filippo Colombo, Alexandre Balmer, Sina Frei, Jolanda Neff in Nino Schurter. Predvsem slednja, ki veljata za prva favorita sobotne dirke v krosu v elitni konkurenci, sta bila najbolj zaslužna za zlato kolajno, saj se je Neffova kot četrta po vrsti podala v lov za vodilno Avstralko z minuto in 28 sekundami zaostanka.

Zaostanek je sicer zmanjšala, a Schurterju predala kot tretja. Dvaintridesetletnik je v zadnjem krogu dokazal, da v tem trenutku prave konkurence nima. Nemci so na drugem mestu zaostali 13 sekund, Danci na tretjem 34 sekund.

Naši zaostali za nekaj več kot šest minut

Slovenska reprezentanca je bila med mlajšimi, saj na letošnjem SP nima moškega v elite konkurenci in ženske med mlajšimi članicami. Tako so nastopili mladinci Matevž Govekar, Miha Klemenčič, Vita Movrin, mlajši član Rok Naglič in članica Tanja Žakelj. Na koncu so bili 17., vmes že 13., za zmagovalci so zaostali šest minut in štiri sekunde.

SP se nadaljuje v četrtek z preizkušnjami v krosu za mladince in mladinke. V petek so dirke v krosu za mlajše člane in članice ter kvalifikacije spusta, v soboto olimpijski kros za elitni kategoriji, v nedeljo pa še finale spusta.