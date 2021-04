Simon Yates pred Girom v odlični formi

Za njima so se zvrstili Irec Dan Martin, Rus Aleksandr Vlasov, Ekvadorec Jefferson Cepeda, Avstralec Jain Hindley, Britanec Hugh Carthy, Avstralec Nick Shultz in Francot Romain Bardet. Izven deseterice so Španca Pello Bilbao in Mikel Nieve, Kolumbijec Nairo Quintana, Italijan Domenico Pozzovivo ...

WINNER WINNER! 🙌



Who else enjoyed watching that ride by @SimonYatess? 👏



Stayed tuned for our Backstage Pass from #TotA stage 2! 🎥 pic.twitter.com/cbDsmJetAH — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) April 20, 2021

Etapa, dolga 121,5 kilometra, je imela tudi veliko poražencev, daleč od boja za vrh so ostali Rus Ilnur Zakarin (+7:16), Francoz Thibaut Pinot (+12:11) in Britanec Chris Froome (+14:19).

Med najboljšimi ni bilo niti dveh slovenskih predstavnikov. Domen Novak (Bahrain-Victorius) je bil 115. (17:56), Matevž Govekar (Tyrol KTM) pa 132. (+22:14).

