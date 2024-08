Prihodnji mesec kolesarje in kolesarke čakata kar dve prvenstvi. Sredi septembra bo na sporedu evropsko prvenstvo v Belgiji (od 11. do 15. septembra), konec meseca pa bo na sporedu še svetovno prvenstvo v Švici (od 21. do 29. septembra). Selektorji nekaterih držav so že razkrili sezname udeležencev, znano pa je že, da bo dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel domače prvenstvo kljub drugačnim napovedim zaradi utrujenosti izpustil.

Remco Evenepoel je sprva napovedal svoj nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 11. in 15. septembrom gostila Belgija, a si je po razmisleku premislil. Štiriindvajsetletni Belgijec še vedno čuti utrujenost po izjemno uspešnem poletju, v katerem je osvojil tretje mesto v skupnem seštevku Toura in bil tudi najboljši mladi kolesar, nato pa na olimpijskih igrah postal še olimpijski prvak v vožnji na čas in cestni preizkušnji.

Po poročanju kolesarskega portala Wielerflits se bo zdaj povsem osredotočil na svetovno prvenstvo v Zurichu v Švici (vožnja na čas bo na sporedu 22. septembra, cestna dirka pa 29. septembra) in dirko po Lombardiji (12. oktober), kjer bo Tadeju Pogačarju skušal preprečiti četrto zaporedno zmago.

Joshua Tarling ne bo mogel braniti naslova evropskega prvaka v vožnji na čas. Foto: Guliverimage

Znano je tudi, da bodo evropsko prvenstvo izpustili Britanci, saj menda zveza nima zadostnih finančnih sredstev. To tudi pomeni, da Joshua Tarling v Flandriji ne bo branil naslova evropskega prvaka v vožnji na čas.

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu (od 11. do 15. septembra) poteka v enakem terminu kot enodnevni dirki svetovne serije Velika nagrada Qubeca (13. september) in VN Montreala (15. september), kjer se obeta zvezdniška udeležba. Svoj nastop je že pred časom napovedal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates), na provizorični štartni listi sta tudi njegov moštveni kolega Domen Novak in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn je v pogovoru za Sportal že junija opozoril, da je sovpadanje terminov težava, o kateri bi na Evropski kolesarski zvezi morali temeljito razmisliti. "Zanimanje (za nastop na EP, op. p.) je, če bi bilo prvenstvo na sporedu v drugem terminu. O tem bi morala Evropska kolesarska zveza razmisliti, saj je to isto obdobje, kot so na sporedu močne dirke svetovne serije v Kanadi, kjer je trasa zanimiva za vse naše najboljše kolesarje, in nima smisla, da gremo na evropsko prvenstvo, če ni nobenega od njih."

Pomembnejši datumi:

- Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 11. in 15. septembrom 2024 (Limburg, Flandrija).

- Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 21. do 29. septembrom (Zürich, Švica).