Prvič v kolesarski ekipi najvišje ravni: ženska na položaju športnega direktorja

Breaking Barriers: Cherie Pridham hired by team Israel Start-Up Nation as a Sport director . First female DS in a World Tour team. Congratulations Cherie!

Nekdanja profesionalna kolesarka Cherie Pridham, ki je pred tem enako vlogo že opravljala v moški kolesarski ekipi, a na nižji ravni, je že ob predstavitvi poudarila, da je njena vloga 'directeur sportif' in ne 'female directeur sportif', torej šporni direktor in ne športni direktor ženskega spola, s čimer je dala vedeti, da pri svojem novem položaju ne želi izpostavljati svojega spola.

Dodala je še, da je izredno ponosna na novo vlogo in se čuti privilegirano in počaščeno, da bo lahko soddelovala s tako pomembnimi in legendarnimi kolesarji.

Danu Martinu se bosta v novi sezoni pridružila še Chris Froome, ki po 11 letih zapušča Ineos Grenadiers in Michael Woods, ki je zaključil svoje poglavje pri ekipi EF.